Conto corrente a canone zero: i vantaggi di Fineco

Tutto ciò che serve per la gestione quotidiana del denaro e i primi 12 mesi a canone zero: è quanto si ottiene con l’apertura di un conto corrente Fineco. Tra gli altri vantaggi inclusi c’è l’accesso completo a una gamma di servizi di banking innovativi e smart, semplici da utilizzare. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Contro Fineco: 12 mesi a canone zero e non solo

I clienti possono contare su prelievi dagli ATM di Unicredit senza nemmeno utilizzare la carta (basta inquadrare un codice QR), sul pieno supporto ai pagamenti digitali con smartphone o smartwatch, sullo scambio di denaro in tempo reale con i propri contatti senza commissioni, sull’invio di bonifici istantanei e sulla possibilità di aumentare il massimale di spesa fino a 5.000 euro per un giorno. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.

Non è tutto: l’applicazione di Fineco permette di pagare bollettini, bollo auto e altro con una semplice fotografia e integra la funzionalità MoneyMap utile per tenere sotto controllo le spese. Tutto questo senza dimenticare il servizio di assistenza 24/7 a cui rivolgere qualsiasi domanda, anche via SMS.

In apertura abbiamo citato i 12 mesi a canone zero riconosciuti a chi apre il conto corrente di Fineco. Vale la pena aggiungere che per i giovani fino al compimento dei 30 anni è sempre gratuito. A loro sono inoltre dedicate condizioni vantaggiose per investire.

Tutto ciò di cui si ha bisogno per l’apertura del conto sono lo smartphone e un documento di riconoscimento. I due requisiti richiesti, invece, sono la residenza italiana e la maggiore età. La procedura è semplice e veloce: la puoi iniziare subito online. È possibile visitare il sito ufficiale per altre informazioni e per il prospetto con il dettaglio di tutte le condizioni applicate.

