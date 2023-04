Conto Corrente con interessi più alti di Aprile 2023: la scelta giusta è Banca Mediolanum

Con Banca Mediolanum è possibile accedere al conto corrente con interessi più alti di aprile 2023. L’offerta dell’istituto milanese è rappresentata da SelfyConto. Si tratta di un conto corrente online a zero spese che, per tutti i nuovi clienti che impostano l’accredito dello stipendio, propone interessi al 4% per 6 mesi permettendo di incrementare in tempi rapidi e in modo significativo il valore della propria liquidità.

Grazie al conto di Banca Mediolanum, quindi, è possibile ottenere circa 138 euro di interessi netti per ogni 10.000 euro investiti. Di conseguenza, con un incremento di 100.000 euro sarà possibile ottenere interessi netti per circa 1.380 euro dopo appena 6 mesi dall’apertura dell’investimento. Per richiedere l’apertura di SelfyConto è possibile accedere al sito ufficiale e completare la procedura di sottoscrizione online, disponibile anche tramite SPID.

Conto corrente con interessi più alti: ad aprile 2023 c’è l’offerta di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto:

con canone azzerato per un anno (invece che 3,75 euro); il canone è sempre azzerato per gli Under 30 e azzerabile per gli over 30, rispettando alcune caratteristiche

(invece che 3,75 euro); il canone è sempre azzerato per gli Under 30 e azzerabile per gli over 30, rispettando alcune caratteristiche una carta di debito con pagamenti e prelievi senza commissioni

con pagamenti e prelievi senza commissioni una carta di credito da richiedere, come opzione, al costo di 1 euro al mese

da richiedere, come opzione, al costo di bonifici e altre operazioni bancarie gratis se effettuate tramite il canale Home Banking

e altre operazioni bancarie se effettuate tramite il canale Home Banking interessi al 4% sui depositi a 6 mesi impostando l’accredito dello stipendio

Per accedere all’offerta di Banca Mediolanum e aprire SelfyConto è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online accessibile qui di seguito:

Ricordiamo che il deposito con Banca Mediolanum è protetto dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi. Per effetto di questa protezione, si può contare su di una copertura fino a 100.000 euro per ogni cliente. L’investimento, con tasso al 4%, è, quindi, garantito e sicuro permettendo di massimizzare il valore della propria liquidità senza rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.