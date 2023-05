Conto corrente: questo è quello che conviene di più oggi (con 100€ di Buono Amazon)

La scelta di un nuovo conto corrente passa dall’analisi di vari elementi: costi, possibilità di utilizzo e bonus riservati ai nuovi clienti sono elementi che, in un modo o in un altro, vanno ad incidere sulla scelta finale del risparmiatore. Tra i migliori conti disponibili oggi c’è sicuramente spazio per SelfyConto di Banca Mediolanum.

Il conto in questione è completamente a zero spese (con canone azzerato per un anno e azzerabile successivamente). In più, per tutti i nuovi clienti, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenere questo bonus è sufficiente accreditare lo stipendio oppure effettuare almeno 1.000 euro di spese con carta di debito entro i primi 3 mesi dall’attivazione del conto.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile fare riferimento al sito ufficiale della banca, linkato qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: la scelta più conveniente per un nuovo conto corrente

Il conto corrente di Banca Mediolanum mette a disposizione dei nuovi clienti un pacchetto di servizi completo e conveniente. Con SelfyConto, infatti, è possibile sfruttare:

il canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente (attivando un prestito o un prodotto assicurativo oppure avendo 15.000 euro di risparmio gestito); per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato

(invece di 3,75 euro al mese) e (attivando un prestito o un prodotto assicurativo oppure avendo 15.000 euro di risparmio gestito); per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato la carta di debito a costo zero e con prelievi e pagamenti senza commissioni in area euro

a costo zero e con in area euro i bonifici gratis da Home Banking; anche le altre operazioni bancarie sono gratuite in questo modo

da Home Banking; anche le altre operazioni bancarie sono gratuite in questo modo la possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, SelfyConto di Banca Mediolanum mette a disposizione un Buono Amazon da 100 euro. Basta accreditare lo stipendio o registrare almeno 1.000 euro di acquisti in 3 mesi con carta di debito per ottenere il bonus.

L’apertura di SelfyConto può avvenire tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum. L’operatore prevede anche la possibilità di autenticazione tramite SPID. Si tratta di un sistema che consente di velocizzare l’operazione di apertura del conto, eliminando diversi obblighi burocratici e permettendo all’utente di iniziare ad usare prima il conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.