Conto Credem: canone zero, interessi al 4% per 6 mesi e 200€ di Buoni Amazon

La promozione di Credem riservata ai nuovi clienti che aprono un conto corrente terminerà a breve. C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre, infatti, per sfruttare l’offerta che, in questo momento, rappresenta una delle promo più vantaggiose per chi è alla ricerca di un nuovo conto, che unisca i vantaggi della gestione online con la possibilità di ottenere supporto dai consulenti della banca (anche in filiale).

Scegliendo Conto Credem Link, infatti, è possibile sfruttare un canone zero, senza requisiti da rispettare, e accedere anche al Conto Deposito abbinato, con interessi al 4% per i primi 6 mesi. In più, con il codice promozionale PROMO200, è possibile ottenere 200 euro di Buoni Regalo Amazon, accreditato stipendio/pensione oppure spendendo almeno 1.000 euro con carta di debito entro il 30 novembre.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Credem da cui poter procedere con l’apertura online del conto.

Conto Credem Link: cosa prevede la promo

L’offerta di Credem prevede la possibilità di sfruttare un conto con:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito Credemcard Internazionale con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese), prelievi gratis dagli ATM Credem e possibilità di utilizzare Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e altri wallet digitali

con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese), prelievi gratis dagli ATM Credem e possibilità di utilizzare Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e altri wallet digitali possibilità di richiedere la carta di credito Ego Classic con canone di 39,90 euro, azzerabile con 6.000 euro di spese

con canone di 39,90 euro, azzerabile con 6.000 euro di spese Conto Deposito con interessi al 4% per i primi 6 mesi

con un Buono Amazon da 200 euro con l’accredito di stipendio/pensione oppure spendendo almeno 1.000 euro con carta di debito entro il 30 novembre prossimo

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online. C’è tempo fino al prossimo 31 di ottobre per poter completare l’apertura del conto sfruttando le condizioni indicate in precedenza.