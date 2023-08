Conto Credit Agricole, canone zero e buoni Amazon in regalo

Cercare un conto online non è così facile come sembra. Non tutti offrono vantaggi in termini di costi e accessibilità, ma anche alcuni servizi principali spesso sono assenti.

Ma abbiamo la soluzione per chi attualmente è alla ricerca della migliore soluzione bancaria: Crédit Agricole.

Oltre a essere a canone zero, in questo periodo l’istituto ha lanciato una straordinaria promo, di cui parleremo a breve.

Dicevamo che questo conto online è a canone zero. Non solo: ti offre la possibilità di gestire in toto le tue finanze tramite una comoda app.

Ed ecco la promo: buoni Amazon in regalo se apri il conto entro una certa data. Quindi, devi affrettarti se vuoi ottenere questi buoni.

Canone zero e buoni Amazon in regalo con conto Crédit Agricole

Conto Crédit Agricole mette a disposizione due tipologie di carte di debito: Crédit Agricole Bancomat o Crédit Agricole Visa.

La prima carta è quella tradizionale, comune a tantissimi altri conti corrente, mentre la seconda carta è più sofisticata e, soprattutto, è a canone gratuito i primi due anni.

Ecco che entrano in campo i buoni Amazon. Se opti per la carta Crédit Agricole Visa, riceverai subito 50 euro in buoni regalo.

Man mano che usi questa carta, i benefici aumentano, soprattutto se effettui acquisti. Ad esempio, se spendi 250 euro, riceverai buoni Amazon dal valore di 25 euro.

Il valore massimo dei buoni che puoi raggiungere è di 100 euro, ma dovrai spendere fino a 1000 euro con la carta per ottenerli.

Ma non finisce qui. Se inviti i tuoi amici ad aprire il conto Crédit Agricole, potrai guadagnare altri buoni regalo.

Se un tuo amico apre il conto usando il tuo codice promo e paga con la carta entro 60 giorni, sia tu che lui avrete 5 euro di buoni Amazon.

Se riesci a invitare fino a 6 amici, potrai accumulare 30 euro in buoni Amazon. Tutto qua! Affrettati, però: questa promo è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.