Conto Crédit Agricole: fino a 250€ di Buono Amazon, interessi al 3,25% e zero spese

Chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente può oggi puntare sul Conto Online Crédit Agricole. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’istituto propone un’offerta senza precedenti: richiedendo il conto corrente con carta di debito Visa, infatti, si riceverà un Buono Amazon da 50 euro in regalo. In più, effettuando acquisti con la carta di debito si riceverà un Buono Amazon come cashback, fino ad un massimo di 200 euro extra (per 2.000 euro di spese, la promo vale per i primi 60 giorni dall’apertura).

L’offerta di Crédit Agricole non finisce qui: con il conto corrente è possibile accedere al Certificato di Deposito. Si tratta di un conto deposito con rendimento fino a 3,25% per le somme vincolate a 12 mesi. Da notare, inoltre, che il Conto Online di Crédit Agricole è a canone zero per i primi 6 mesi oppure a canone azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30 e per chi investe con l’istituto.

Richiedere l’offerta dedicata al conto corrente è facile: basta accedere al sito ufficiale di Crédit Agricole per completare la richiesta e accedere alla promozione.

Conto Online di Crédit Agricole: la promozione per nuovi clienti è imperdibile

Il conto corrente proposto da Crédit Agricole mette a disposizione un’offerta davvero completa per i nuovi clienti. Chi sceglie il conto può contare su:

un Buono Amazon da 50 euro in regalo richiedendo la carta di debito gratuita (basta inserire il codice VISA in fase di apertura)

L’offerta è valida esclusivamente richiedendo l’apertura del conto tramite procedura online, dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.