Conto Deposito al 4%: guadagno sicuro, senza rischi e vincoli con ING

Scegliere un Conto Deposito senza vincoli è la soluzione giusta per incrementare il valore della propria liquidità in completa sicurezza, senza costi e con un tasso di interesse vantaggioso. In questo momento, per realizzare un investimento di questo tipo è possibile puntare su Conto Arancio di ING, accessibile a tutti i nuovi clienti senza dover aprire un nuovo conto corrente.

Grazie a Conto Arancio è possibile accedere a interessi del 4% per 12 mesi (si tratta del tasso annuo lordo) con la protezione integrale garantita dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi e con un investimento massimo di 100.000 euro.

Puntando su Conto Arancio è possibile ottenere un guadagno netto di 276 euro per ogni 10.000 euro investiti, in modo sicuro e senza alcun costo aggiuntivo. Per sfruttare la promozione, valida solo per chi apre il conto entro il 27 gennaio prossimo, basta collegarsi al sito ufficiale di ING cliccando sul box qui di sotto.

Conto Arancio di ING: interessi al 4% per 12 mesi, senza vincoli

Puntare su Conto Arancio di ING è la scelta giusta per accedere a un nuovo Conto Deposito senza costi ma con un tasso di interesse elevato. Con interessi al 4%, infatti, è possibile ottenere un guadagno netto di 276 euro per ogni 10.000 euro investiti. Con l’investimento massimo (100.000 euro) è, quindi, possibile guadagnare in un anno 2.760 euro, senza alcun rischio.

Da notare che non è necessario aprire un nuovo conto corrente e che non ci sono vincoli sulla somma depositata (il deposito avviene tramite bonifico dal proprio conto). Gli interessi vengono riconosciuti alla scadenza dell’investimento. Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di ING. C’è tempo fino al prossimo 27 gennaio per beneficiare del tasso di interesse agevolato.

Per aprire il conto è necessario avere a disposizione un documento di identità in corso di validità rilasciato in Italia (Patente, Carta di identità o Passaporto) e il Codice Fiscale o Tessera Sanitaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.