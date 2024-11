Conto Deposito con interessi al 4%: un guadagno sicuro è ancora possibile

Il tasso di interesse proposto dalle banche è in netto calo ma accedere a un buon investimento è ancora possibile: scegliendo il Conto Deposito di ING, infatti, c’è la possibilità di accedere a interessi al 4% sui depositi non vincolati. In più, la promo permette l’accesso anche al conto corrente a zero spese.

Per sfruttare l’offerta è sufficiente rispettare una delle due condizioni fissate dalla banca: la prima è l’accredito di stipendio/pensione su Conto Corrente Arancio, il conto corrente a cui sarà abbinato il Conto Deposito, chiamato Conto Arancio; la seconda è il versamento di almeno 1.000 euro al mese sul conto corrente, per tutti i 12 mesi della promozione.

Grazie a questa promo è possibile ottenere un guadagno netto di 276 euro per ogni 10.000 euro depositati al termine dei 12 mesi. Per accedere all’offerta basta richiedere l’apertura del conto tramite il sito ufficiale di ING, disponibile qui di seguito.

Interessi al 4% con il Conto Deposito di ING

Rispettando una delle due condizioni citate in precedenza, i nuovi clienti ING possono sfruttare:

il Conto Corrente Arancio in versione Più a canone azzerato (invece di 5 euro al mese) con prelievi gratis in tutta l’area euro, bonifici istantanei gratis e carta di credito a canone zero, con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese

a canone azzerato (invece di 5 euro al mese) con prelievi gratis in tutta l’area euro, bonifici istantanei gratis e carta di credito a canone zero, con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese il Conto Arancio ovvero il Conto Deposito di ING con interessi al 4% (tasso lordo annuo) per 12 mesi sui depositi non vincolati

In questo modo, quindi, è possibile accedere a un’offerta completamente a zero spese e, nello stesso tempo, sfruttare un conto corrente completo e ricco di vantaggi oltre a un tasso di interesse sui depositi senza vincoli.

A rendere ancora più interessante l’offerta c’è la promo “porta un amico”. Completata l’apertura del conto, infatti, è possibile invitare i propri amici e ottenere 50 euro di Buono Amazon (fino a 500 euro) per ogni amico invitato che aprirà il conto seguendo le indicazioni fornite dalla banca.

Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto.