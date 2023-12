Conto Deposito illimity: scopri il tasso del 5,75% sui depositi a 3 Anni

In una società come la nostra, riuscire a risparmiare è diventata un’impresa per pochi. Da una parte le famiglie italiane devono fare i conti con il caro-vita dovuto all’inflazione, dall’altra parte ai tanti servizi extra che, poco alla volta, vanno a sommarsi alla spesa mensile, diventando un peso importante senza quasi accorgersene

Una nuova soluzione, sicura ed efficace, arriva da Conto Deposito, il nuovo prodotto finanziario di illimity Bank per far crescere i propri risparmi con tassi fino al 5,75%. L’offerta è riservata ai clienti Premium e prevede sia l’attivazione che la gestione del proprio contratto direttamente online, con la possibilità di scegliere tipologia e durata del deposito.

Conto Deposito di illimity: tassi fino al 5,75% sulle linee di deposito non svincolabili

L’istituto illimity assegna un tasso lordo annuo fino al 5,75% sui depositi a 36 mesi dei clienti che hanno scelto di aprire Conto Premium e attivare una linea di deposito non svincolabile a 3 anni. Lo stesso tasso d’interesse è garantito sui depositi a 48 mesi e 60 mesi.

Per capire quanto si risparmia in concreto, ipotizziamo di aprire un deposito non svincolabile a 3 anni (36 mesi) destinando alla linea di deposito un importo di 20.000€. Grazie al tasso lordo al 5,75% ogni anno, al fine vincolo si maturerà un deposito di 22.553€, per un totale di 2.553€ di interessi netti.

In caso di deposito a 4 e 5 anni, si avrebbero interessi rispettivamente pari a 3.404€ e 4.255€.

Tassi di interesse Conto Premium

Ecco una panoramica completa degli interessi relativi ai depositi del Conto Premium non svincolabili:

1,50%: linea di deposito non svincolabile a 6 mesi

3,50%: linea di deposito non svincolabile a 12 mesi

3,75%: linea di deposito non svincolabile a 18 mesi

4,50%: linea di deposito non svincolabile a 24 mesi

5,75%: linea di deposito non svincolabile a 36 mesi

5,75%: linea di deposito non svincolabile a 48 mesi

5,75%: linea di deposito non svincolabile a 60 mesi

Di seguito riportiamo anche i tassi di interesse sulle linee di deposito svincolabili:

1,00%: linea di deposito svincolabile a 6 mesi

2,50%: linea di deposito svincolabile a 12 mesi

2,75%: linea di deposito svincolabile a 18 mesi

3,50%: linea di deposito svincolabile a 24 mesi

5,00%: linea di deposito svincolabile a 36 mesi

5,00%: linea di deposito svincolabile a 48 mesi

5,00%: linea di deposito svincolabile a 60 mesi

Tassi di interesse Conto Classic

Questi sono invece i tassi di interesse per i depositi non svincolabili degli utenti che scelgono di aprire Conto Classic:

1,30%: linea di deposito non svincolabile a 6 mesi

3,25%: linea di deposito non svincolabile a 12 mesi

3,50%: linea di deposito non svincolabile a 18 mesi

4,00%: linea di deposito non svincolabile a 24 mesi

5,00%: linea di deposito non svincolabile a 36 mesi

5,00%: linea di deposito non svincolabile a 48 mesi

5,00%: linea di deposito non svincolabile a 60 mesi

Ed ecco i tassi di interesse per linee di deposito svincolabili:

0,80%: linea di deposito svincolabile a 6 mesi

2,25%: linea di deposito svincolabile a 12 mesi

2,50%: linea di deposito svincolabile a 18 mesi

3,25%: linea di deposito svincolabile a 24 mesi

4,20%: linea di deposito svincolabile a 36 mesi

4,20%: linea di deposito svincolabile a 48 mesi

4,20%: linea di deposito svincolabile a 60 mesi

Come aprire una linea di deposito con illimity

Per aprire un Conto Deposito con tassi di interesse fino al 5,75% occorre xaprire Conto Premium di illimity Bank.

Una volta aperto, è sufficiente accedere all’area personale e selezionare la voce Conto Deposito: da qui si può scegliere tra diverse durate e tra linea svincolabile o non svincolabile.

Gli interessi maturati verranno accreditati a fine vincolo o ogni anno, in base alla tipologia di linea scelta.

L’offerta di illimity sul Conto Deposito è valida fino al 18 dicembre per tutti coloro che sceglieranno di aprire Conto Premium, il conto corrente remunerato al 2,50% fino al 31 dicembre 2024, carta di credito e debito gratuita su richiesta e con l’imposta di bollo annuale pagata da illimity (fino a 34,20€). Scopri di più su illimity Bank.

