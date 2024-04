Conto Arancio: 5% lordo sulle somme depositate per 12 mesi

Conto Arancio è la soluzione di conto deposito offerta da ING, ideale per chi cerca di far fruttare i propri risparmi in modo sicuro e efficace, combinando flessibilità e rendimenti elevati.

Con l’offerta attuale, tutti i nuovi clienti che apriranno e attiveranno Conto Arancio insieme a Conto Corrente Arancio, accreditando lo stipendio, potranno ottenere un un rendimento del 5% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate su Conto Arancio. Questo tasso è applicabile su somme fino a un massimo di 100.000 euro.

Caratteristiche principali di Conto Arancio:

Zero Spese: Non ci sono costi di apertura, gestione, trasferimento o chiusura del conto.

Non ci sono costi di apertura, gestione, trasferimento o chiusura del conto. Accessibilità: I fondi rimangono sempre disponibili, permettendo prelievi senza perdere gli interessi accumulati.

Come aderire all’offerta:

Apertura Conto Corrente Arancio: È necessario aprire Conto Arancio e Conto Corrente Arancio, entrambi possono essere aperti online attraverso un processo totalmente digitale. Attivazione di Conto Arancio: Il conto deve essere attivato entro l’11 maggio con un primo bonifico. Accredito dello stipendio: Per ottenere il 5% annuo lordo è necessario accreditare lo entro il 31 agosto. In alternativa, è possibile aderire all’offerta con un versamento mensile minimo di 1.000 euro. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare questo requisito, si potrà comunque ottenere il 3% per 12 mesi dalla data di attivazione di Conto Arancio. Gli interessi saranno accreditati direttamente sul tuo Conto Arancio a fine anno o alla chiusura del conto.

Vantaggi di Conto Corrente Arancio:

Canone conveniente: Nessun canone mensile per il primo anno con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli, e nessun costo se si continua ad accreditare lo stipendio.

Nessun canone mensile per il primo anno con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli, e nessun costo se si continua ad accreditare lo stipendio. Facilità d’uso: Gestione completamente digitale attraverso l’app ING, con notifiche immediate su tutte le operazioni.

Gestione completamente digitale attraverso l’app ING, con notifiche immediate su tutte le operazioni. Sicurezza: Tutte le operazioni sono autorizzate digitalmente, garantendo un alto livello di sicurezza.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio e Conto Corrente Arancio clicca qui.