Conto Deposito: perché adesso è il momento migliore per investire

Con l’inflazione che continua a mordere i risparmi delle famiglie, scegliere un Conto Deposito oggi diventa sempre più conveniente. Questa particolare forma di investimento, completamente senza rischi fino a 100.000 euro per risparmiatore grazie alla copertura del Fondo Interbancario, rappresenta oggi la scelta giusta per incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza.

La conferma arriva da una nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it. I dati raccolti dallo studio confermano come, in questo momento, il Conto Deposito sia diventato uno strumento di investimento molto conveniente. Rispetto al 2022, infatti, il tasso di interesse è in netta crescita, sia per i depositi brevi che per quelli intermedi e di lunga durata.

Di conseguenza, cresce anche il guadagno netto per i risparmiatori che possono contare, inoltre, su condizioni più accessibili per investire in un Conto Deposito, a partire da una soglia minima più bassa e fino ad arrivare ad un aumento dei conti svincolabili.

Un esempio di Conto Deposito su cui puntare oggi arriva da illimity. La banca online propone, infatti, un investimento personalizzabile con la possibilità di ottenere fino al 3,8% di interessi sulle somme depositate. Con la proposta di illimity, ogni 10.000 euro investiti si ottengono circa 1,300 euro di guadagno netto. Per scoprire i dettagli sul conto è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Conto Deposito: investire in questo momento conviene di più

I dati raccolti dall’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it certificano la crescita della convenienza del Conto Deposito. Questa particolare forma di investimento, infatti, registra un tasso lordo medio in forte aumento, sia per le soluzioni di breve durata (6 mesi) che per quelle intermedie (12 mesi) e di lunga durata (18 mesi).

Contemporaneamente, si registra una sostanziale crescita del guadagno netto. Per un investimento di 20.000 euro, infatti, il rendimento del Conto Deposito cresce fino al 372% nel confronto tra il 2022 e il 2023 arrivando a garantire un guadagno significativo anche per gli investimenti di breve durata.

Da segnalare, inoltre, altri elementi che rendono più vantaggio l’investimento nel Conto Deposito:

il deposito minimo richiesto per l’investimento si riduce fino ad un massimo del 52%

richiesto per l’investimento aumenta la diffusione dei conti svincolabili sul totale dei conti disponibili, fino a 22 punti percentuale

sul totale dei conti disponibili, fino a 22 punti percentuale si riducono i tempi di accredito degli interessi, per tutte le tipologie di investimento

I numeri emersi dall’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it sono raccolti nella tabella qui di seguito:

Quale Conto Deposito scegliere: con illimity ci sono interessi fino al 3,8% e zero costi

Il Conto Deposito di illimity è una delle migliori opzioni del momento per chi è in cerca di un investimento sicuro e vantaggioso. La proposta della banca consente di ottenere un tasso di interesse fino al 3,8% (scegliendo un investimento non svincolabile da 60 mesi). È possibile optare anche per una soluzione di durata inferiore, con un tasso del 3% sugli investimenti di 12 mesi.

Scegliendo il tasso al 3% e, quindi, un investimento di durata ridotta, ogni 10.000 euro investiti garantiranno un guadagno netto di 202 euro. Di conseguenza, scegliendo di investire 100.000 euro (importo totalmente protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), in un anno si registrerà un guadagno netto di ben 2.020 euro, sempre a costo zero.

Per massimizzare i guadagni, invece, è possibile scegliere il conto vincolato a 60 mesi e il tasso al 3,8%. In questo caso, ogni 10.000 euro investiti si otterranno 1.305 euro di guadagno netto considerando tutto l’investimento (la liquidazione è annuale). Investendo 100.000 euro, quindi, sarà possibile beneficiare di un guadagno netto di oltre 13.000 euro al termine dei 60 mesi di investimento.

Il Conto Deposito di illimity è a zero spese. Per tutti i dettagli sull’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.