Conto e carta insieme: questa è HYPE Premium con bonus di 25 euro

Conto e carta insieme: ecco HYPE Premium. Banca digitale fondata nel 2015, Hype presenta tante funzioni all’insegna dell’innovazione per ciò che concerne i pagamenti digitali dei privati.

HYPE Premium è un conto molto utile per la gestione delle finanze e dei risparmi con un piano studiato appositamente per determinati profili di utenti.

Ad oggi la banca conta più di un milione di utenti, con il percorso di evoluzione che non si arresta e che mira a raggiungere sempre più persone.

Il successo della carta e del conto è dovuto a diversi motivi, come i prelievi gratuiti in Italia e all’estero, i piani di risparmio automatici, il cashback e altro.

Aprendo il conto HYPE Premium in questa pagina e inserendo il codice SUPER, il nuovo clienti otterrà un bonus di 25 euro.

Conto e carta insieme: ecco come funziona

Per ottenere conto e carta insieme, è necessario registrarsi in questa pagina. La procedura è veloce e porta via soltanto 5 minuti.

Bisogna compilare prima il form con tutte le informazioni personali e scegliere tra la carta fisica e quella virtuale.

La procedura continua con lo scatto di un selfie con il documento di riconoscimento ben visibile e l’inserimento di dati inerenti al documento, caricando fronte e retro dello stesso.

Successivamente si apre una la pagina del contratto, che andrà letto e accettato. Una volta fatto, all’indirizzo email inserito in fase di registrazione verranno inviate le istruzioni per creare la password e completare la registrazione.

Dopo aver scaricato l’app, effettuando il login del conto si potrà attivare la carta e scoprire il PIN e l’IBAN.

Il conto HYPE Premium ha un costo di 9,90 euro al mese. La carta di debito è la World Elite Mastercard, con cui pagare online e nei negozi fisici e prelevare denaro presso gli ATM senza pagare commissioni.

Con il conto si ottiene un’assistenza prioritaria anche via WhatsApp e un pacchetto assicurativo viaggi, acquisti e furti ATM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.