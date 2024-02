Conto Fineco: aprilo ora e per 12 mesi il canone è zero

Cerchi un mix di convenienza, innovazione e sicurezza per i tuoi risparmi. Aprendo un conto FINECO puoi avere 12 mesi a canone zero, approfittando di vantaggi unici che ti faranno gestire le tue finanze senza stress.

I vantaggi di aprire un conto Fineco

Immagina di poter godere di un conto online senza il peso di un canone mensile per ben 12 mesi, ma solo se lo apri entro il 12 aprile. Questo è solo l’inizio dell’esperienza Fineco, che si distingue per la sua capacità di offrire servizi innovativi. Tra questi, il prelievo smart agli ATM di UniCredit, che ti permette di accedere ai tuoi contanti senza necessità della carta fisica, una comodità niente male.

Oltre alla convenienza Fineco ti offre anche estrema versatilità. Sono disponibili molte carte di pagamento, come la prestigiosa Carta Gold World, e la possibilità di prelevare senza costi aggiuntivi in Italia per importi superiori a 99€. In più avrai bonifici gratuiti, nazionali e internazionali, e a una gestione semplificata di utenze e bollettini.

Se poi pensi che aprire un conto con Fineco voglia dire appuntamenti, lunghe telefonate e documenti da firmare sei sulla strada sbagliata. La procedura è online, ed è progettata per essere veloce, intuitiva e sicura, permettendoti di iniziare a godere dei vantaggi offerti senza perdite di tempo. Praticamente puoi fare tutto comodamente da casa compilando il form e seguendo le istruzioni.

Una volta aperto il conto puoi gestire tutto tramite l’app, che ti offre un controllo totale sul tuo conto, sugli investimenti e sulle operazioni di trading. In più, se hai qualche difficoltà a gestire il tuo budget, MoneyMap è un valido strumento per monitorare e gestire i tuoi soldi, garantendoti una sicurezza all’avanguardia.

Insomma, aprire un conto Fineco significa scegliere un partner finanziario che comprende e anticipa le tue esigenze, offrendoti un’esperienza bancaria completa, innovativa e personalizzata. Quindi, se sei alla ricerca di un conto corrente che ti offra di più, Fineco rappresenta una scelta intelligente e vantaggiosa. Visita il sito cliccando qui e ricordati: puoi beneficiare del canone zero per 12 mesi solo se apri il conto entro il 12 aprile 2024.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com