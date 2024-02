Conto Fineco: gestione finanziaria smart e canone zero per 12 mesi

Fineco offre un’esperienza bancaria smart e semplificata per la gestone delle finanze personali. Per i nuovi clienti, il conto corrente di Fineco è a canone zero per i primi 12 mesi e a canone zero per i più giovani fino al compimento dei 30 anni.

Attiva online il tuo conto Fineco

Carte per ogni necessità

Con una scelta tra carte di credito, debito o ricaricabili, Fineco risponde ad ogni diversa esigenza di pagamento. Ogni carta è pensata per garantire massima flessibilità e sicurezza, sia per acquisti online che in negozio.

Prelievi smart

Fineco offre la possibilità di prelevare contanti ovunque, anche senza carta, facilitando l’accesso ai propri fondi in ogni momento. I prelievi sono gratuiti su circuito BANCOMAT per importi superiori a 99€ in tutta Italia.

Gestione semplificata delle finanze

I bonifici gratuiti, sia in Italia che verso l’estero, e i versamenti di contanti e assegni agli ATM rendono la gestione delle finanze quotidiane comoda e intuitiva. Inoltre, con il servizio Fineco Pay, è possibile inviare e richiedere denaro in tempo reale via SMS o WhatsApp senza conoscere l’IBAN del destinatario.

MoneyMap

MoneyMap, incluso nel conto, è uno strumento innovativo che aiuta a monitorare e risparmiare gestendo intelligentemente il proprio budget.

Vantaggi per gli Under 30

Fineco riserva particolari vantaggi per i giovani sotto i 30 anni, con condizioni vantaggiose su investimenti, piani di accumulo in ETF gratuiti e prestiti e mutui su misura.

Gestione smart tramite app

L’app di Fineco integra conto corrente, investimenti e trading in un’unica soluzione mobile, rendendo la gestione finanziaria comoda e accessibile ovunque.

Identità Digitale SPID e customer care

Il servizio SPID, offerto in collaborazione con Namirial, facilita l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Inoltre, il customer care di Fineco è disponibile anche nel weekend.

