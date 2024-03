Conto Fineco: la soluzione smart e innovativa per la gestione del denaro

Con una combinazione di soluzioni innovative, un’assistenza clienti efficace e una vasta gamma di servizi finanziari, Fineco si posiziona come una scelta solida per chi cerca un conto corrente versatile e affidabile.

Il conto corrente proposto da Fineco è gratuito per i primi 12 mesi e per i giovani fino a 30 anni, con un canone mensile azzerabile anche successivamente utilizzando alcuni servizi e prodotti del conto.

Carte e pagamenti versatili

Il conto offre opzioni di carte: carte di credito, debito e ricaricabili, incluse quelle Gold World con maggiori vantaggi e protezioni. Le carte possono essere utilizzate in modalità contactless e associate a wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. Inoltre, con i Prelievi Smar di Fineco è possibile effettuare prelievi dagli sportelli ATM senza carta, utilizzando il proprio smartphone.

Transazioni facili e veloci

Il conto Fineco facilita tutte le operazioni bancarie di base, includendo a costo zero bonifici SEPA, sia in Italia che all’estero, versamenti di contanti e assegni agli ATM e pagamenti di utenze e bollettini. Per i più giovani, fino ai 30 anni, vi sono vantaggi aggiuntivi come il canone gratuito e condizioni vantaggiose per gli investimenti.

Strumenti innovativi per la gestione del denaro

Il servizio MoneyMap incluso nel conto permette di monitorare e gestire le spese in modo efficace, favorendo una migliore pianificazione finanziaria. Inoltre, il CashPark Svincolabile offre la flessibilità di un conto deposito con la possibilità di svincolare le somme prima della scadenza senza perdere gli interessi.

Servizi aggiuntivi

Oltre alle funzioni bancarie tradizionali, Fineco offre soluzioni per investimenti, finanziamenti e mutui personalizzati, evidenziando la sua versatilità come partner per la gestione finanziaria. La possibilità di creare una identità digitale SPID con Fineco e Namirial aggiunge un ulteriore livello di comodità e sicurezza nelle transazioni online.

