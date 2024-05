Conto FInom: la soluzione definitiva per le PIVA

Il Conto Finom si offre come una soluzione olistica di pagamento online, mirata prevalentemente verso aziende e liberi professionisti. La piattaforma si configura come veramente accessibile, sicura e progettata per soddisfare una vasta gamma di bisogni aziendali. La caratteristica principale di Finom è la sua capacità di facilitare la gestione finanziaria, grazie soprattutto alla facilità d’uso e alla velocità con cui si possono effettuare le operazioni. Tra le funzioni più apprezzate vi è l’apertura di un conto IBAN online specificamente pensata per le PMI e i liberi professionisti, promettendo un servizio rapido, efficiente e affidabile.

Finom: i dettagli

La piattaforma Finom propone diverse opzioni per quanto riguarda i conti business, ad esempio, il Conto Finom Corporate. Questo pacchetto ha un costo di 143 euro al mese o di 1.200 euro all’anno, permettendo un risparmio complessivo di 516 euro su base annua. È importante notare che questo pacchetto include fino a 10 utenti senza costi aggiuntivi per pagamenti aggiuntivi.

Un’altra opzione interessante è la possibilità di ottenere un conto business operativo a partire da zero euro. Questa offerta permette di avere tutti i conti bancari in un unico luogo, offrendo un accesso unificato ai dati finanziari attraverso un’interfaccia semplificata sia su dispositivi mobili che desktop.

Costi ed altro

In sintesi, Finom si pone come una soluzione significativa per i professionisti e le piccole medie imprese che cercano un modo semplice, veloce e sicuro per gestire le proprie finanze aziendali. Le diverse opzioni tariffarie permettono di scegliere il pacchetto più adatto alle proprie necessità, garantendo flessibilità e controllo delle proprie operazioni finanziarie.

Scegliere il conto corrente per la propria attività a volte può sembrare difficile. Grazie a questo articolo, però, la scelta sarà sicuramente agevolata.