Conto per freelance a canone zero: la scelta giusta oggi è Finom

Finom è la soluzione giusta per i freelance alla ricerca di un conto a canone zero in grado di garantire una gestione completa del denaro oltre che l’accesso a strumenti di fatturazione e contabilità in grado di semplificare lo svolgimento della propria attività. Il servizio include un IBAN italiano e la possibilità di sfruttare la fatturazione elettronica.

Per freelance e aziende, inoltre, ci sono anche i piani a pagamento, con possibilità di sfruttare una prova gratuita di 30 giorni. Questi piani aggiungono il cashback fino al 3%, azzerano le commissioni su varie operazioni e consentono anche l’accesso riservato al commercialista. Per scoprire tutte le opzioni disponibili e scegliere la versione del conto da attivare basta visitare il sito ufficiale di Finom, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere Finom come conto per freelance

Finom è un conto online pensato per freelance e aziende. Il servizio è strutturato su più livelli, con la possibilità di poter scegliere la versione più adatta alle proprie necessità, considerando costi e contenuti inclusi. La versione Solo per freelance ha canone zero e può rappresentare la soluzione giusta per i professionisti alla ricerca di un conto senza costi di mantenimento. Questa versione include IBAN italiano, la fatturazione elettronica, le carte VISA fisiche e virtuali e vari strumenti di contabilità da mettere a disposizione al cliente.

Per i clienti più esigenti e per le aziende più strutturate, però, Finom offre vari piani aggiuntivi, disponibili con 30 giorni di prova gratuita. Tra i vantaggi inclusi troviamo:

la possibilità di accesso per il commercialista

il cashback fino al 3%

l’ azzeramento delle commissioni per i bonifici in uscita e dei costi di mantenimento delle carte fisiche

Per accedere subito al Conto Finom, scegliendo la versione desiderata, basta seguire il link qui di sotto.