Conto HYPE: canone zero e 3,5% di cashback sui Galaxy Z Flip6 e Fold6

È il momento giusto per aprire Conto HYPE. Chi è alla ricerca di un conto online con carta abbinata, infatti, può scegliere oggi la proposta di HYPE che mette a disposizione un’offerta articolata su tre livelli, con la versione base (già molto completa) che prevede canone zero e ricarica illimitata del conto.

Tutte le versioni di Conto HYPE mettono a disposizione il cashback fino al 10% sugli acquisti effettuati dagli store partner. Tra le promozioni in corso, c’è spazio anche per la possibilità di ottenere un cashback del 3,5% sull’acquisto dei Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, i nuovi smartphone con display pieghevole di Samsung.

L’offerta è valida anche per i già clienti HYPE. Dopo aver completato l’apertura del conto, è sufficiente accedere all’app HYPE e poi andare nella sezione Hype Me Up > Cashback e individuare la promozione dedicata agli smartphone Samsung, per completare poi l’acquisto beneficiando del cashback.

I nuovi clienti possono aprire un nuovo conto HYPE a canone zero per sfruttare la promo e tutti gli altri vantaggi messi a disposizione dall’istituto. Per i dettagli completi e per aprire il conto basta visitare il sito HYPE.

Conto HYPE: tanti vantaggi e cashback sui Galaxy Z

HYPE è disponibile in tre versioni:

HYPE a canone zero con carta virtuale abbinata

con carta virtuale abbinata HYPE Next con canone di 2,99 euro al mese con carta di debito abbinata e prelievi illimitati

con canone di 2,99 euro al mese con carta di debito abbinata e prelievi illimitati HYPE Premium con canone di 9,99 euro al mese con carta di debito World Elite di Mastercard, coperture assicurative e tanti altri vantaggi accessibili al cliente

Tutte le versioni di HYPE consentono l’accesso al cashback fino al 10% dagli store partner. Tra le promozioni in corso, fino al 15 luglio (salvo proroghe), c’è la possibilità di ottenere un cashback del 3,5% sull’acquisto dei Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.