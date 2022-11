Conto HYPE: come scegliere la versione migliore e ricevere 25 euro di bonus

HYPE è oramai un riferimento del settore bancario italiano e mette a disposizione un conto online completo ed in grado di soddisfare pienamente anche gli utenti più esigenti. Tra le opzioni disponibili per chi sceglie il Conto HYPE c’è la versione “base” a canone zero, ideale per i più giovani che sono alla ricerca di un conto senza costi per la gestione del denaro e degli strumenti di pagamento.

C’è poi il piano Next che costa appena 2,90 euro al mese mettendo a disposizione degli utenti uno dei conti online più completi disponibili sul mercato bancario. A completare l’offerta c’è la versione Premium che costa 9,90 euro al mese ed aggiunge vantaggi aggiuntivi ulteriori.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono oggi di attivare uno dei piani di HYPE c’è una promozione da sfruttare. Inserendo il codice HYPERFACTOR in fase di registrazione, infatti, si riceverà un bonus fino a 25 euro sul saldo del conto e si avrà la possibilità di partecipare all’estrazione di due biglietti per partecipare alla finale di X Factor, show di cui HYPE è sponsor ufficiale.

Quale versione scegliere del conto HYPE?

Come anticipato in apertura, il Conto HYPE è disponibile in tre versioni. La versione base, chiamata semplicemente HYPE, è un conto a canone zero che include una carta virtuale per i pagamenti tramite smartphone (con Google Pay e Apple Pay).

È possibile richiedere la carta fisica al costo di 9,99 euro. Con la carta si potrà prelevare fino a 250 euro al mese. Il conto, inoltre, consente una ricarica fino a 15 mila euro all’anno. Da notare che i bonifici ordinari sono gratuiti. Si tratta dell’opzione giusta, grazie anche al canone zero, per gli utenti più giovani.

Il fulcro dell’offerta HYPE è, però, rappresentato da HYPE Next. Si tratta di un conto corrente completo che presenta un canone di appena 2,90 euro al mese includendo la carta di debito Mastercard con possibilità di prelievo senza commissioni in Italia ed anche la ricarica illimitata del saldo del conto. Da segnalare anche la possibilità di eseguire bonifici istantanei gratis (10 ogni mese). C’è anche la possibilità di impostare l’accredito dello stipendio.

A completare l’offerta di HYPE c”è il Conto HYPE Premium che costa 9,90 euro al mese ed aggiunge la Carta di debito World Elite di Mastercard oltre ad una serie di vantaggi aggiuntivi come l’azzeramento dei costi di prelievo in valute diverse dall’euro e per le commissioni legate al pagamento dei bollettini. È inclusa anche la polizza viaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.