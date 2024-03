Conto HYPE: funzionalità avanzate per una gestione smart del denaro

HYPE rappresenta una scelta moderna per chi cerca una soluzione di banking facile, sicura e ricca di vantaggi. Con un’interfaccia utente intuitiva, una varietà di servizi e un approccio orientato alla personalizzazione, HYPE offre un nuovo modo di gestire le finanze personali.

Caratteristiche del Conto HYPE

Conto e carta con IBAN: Ogni utente HYPE ha a disposizione un conto con IBAN e una carta Mastercard, accessibili immediatamente attraverso l’app.

Operazioni semplificate: Ricariche e prelievi senza commissioni a livello globale, oltre a bonifici istantanei, rendono HYPE un’opzione pratica per la vita quotidiana.

Controllo delle spese: Grazie all’app HYPE, il monitoraggio delle spese diventa intuitivo, con la possibilità di impostare obiettivi di risparmio e trasferire denaro in tempo reale.

Registrazione veloce: Creare un conto HYPE è un processo completamente digitale, che richiede soli 5 minuti, senza la necessità di documentazione cartacea.

Innovazioni e servizi aggiuntivi

HYPE si distingue per una serie di funzioni che vanno oltre le tradizionali offerte bancarie:

Credit Boost: Un servizio per ottenere prestiti istantanei fino a 2000€, direttamente dall’app.

Risparmio personalizzato: Sezione dedicata all'accumulo di risorse per raggiungere obiettivi finanziari specifici.

Cashback e shopping: Opportunità di ricevere fino al 10% di cashback sui propri acquisti online.

Assicurazioni comprensive: Protezioni per situazioni come viaggi, acquisti e guasti elettrodomestici, inclusi nel pacchetto HYPE Premium.

Profili disponibili

HYPE si adatta a diverse esigenze finanziarie con tre tipologie di conto:

HYPE Base: Offre una carta virtuale per acquisti e la funzionalità di box risparmi. HYPE Next: Aggiunge carte di debito fisiche, prelievi e bonifici gratuiti, e ricarica senza limiti. HYPE Premium: Include tutte le funzionalità di Next con l’aggiunta di un pacchetto assicurativo completo e assistenza prioritaria.

Sicurezza e comodità

La sicurezza delle transazioni e la protezione dei dati sono prioritari per HYPE. Gli utenti possono gestire e monitorare tutti i loro conti da un’unica app, offrendo una visione completa della propria situazione finanziaria. La possibilità di mettere in pausa la carta in qualsiasi momento fornisce un ulteriore livello di sicurezza.

