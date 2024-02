Conto HYPE: gestione smart di spese e risparmi

HYPE si posiziona come un’opzione versatile e tecnologicamente avanzata nel panorama dei servizi bancari digitali che offre una gamma completa di servizi finanziari digitali. Le sue offerte includono conto corrente con carta Mastercard e IBAN, gestione spese efficiente, possibilità di scambio denaro in tempo reale, e innovative opzioni di risparmio e prestiti.

Conto e Carta Mastercard con IBAN

HYPE presenta un conto con coordinate IBAN, che consente di gestire facilmente le proprie finanze. La carta Mastercard, gratuita e con tecnologia contactless, rende possibile effettuare pagamenti sia online che nei negozi fisici in tutto il mondo.

Gestione spese e aggregazione conti

Una delle caratteristiche distintive di HYPE è la sua app di gestione spese, che consente agli utenti di avere un controllo completo sulle proprie finanze. La funzionalità Radar, in particolare, categorizza automaticamente le spese, offrendo una visione chiara e dettagliata delle proprie abitudini di consumo.

Risparmi e depositi

HYPE incoraggia i propri utenti a risparmiare attraverso diverse opzioni, come il Cashback sugli acquisti e la sezione Risparmi dedicata. Inoltre, in collaborazione con illimity, offre conti deposito per far crescere i propri risparmi.

Prestiti e Credit Boost

Per chi necessita di liquidità immediata, HYPE propone il servizio Credit Boost, che offre prestiti istantanei fino a 2000€. Inoltre, in collaborazione con Younited, offre prestiti personali fino a 50.000€.

Assicurazioni e servizi aggiuntivi

HYPE Next include una gamma di assicurazioni utili per acquisti, viaggi e altro. Questi servizi aggiungono un ulteriore strato di sicurezza e convenienza, rendendo HYPE un’opzione ancora più attraente.

Registrazione e Offerte: L’apertura di un conto HYPE è semplice e veloce, con possibilità di ottenere bonus di ingresso utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER. La varietà delle offerte, che vanno dal conto gratuito HYPE a versioni più avanzate come HYPE Next e HYPE Premium, consente a ogni cliente di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Per conoscere l’offerta completa di HYPE clicca qui.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi