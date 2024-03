Conto Hype Next: per te 20 euro di BONUS

Se cerchi un conto bancario ONLINE completo insieme ad una maggiore flessibilità nelle tue operazioni quotidiane, il conto HYPE Next potrebbe essere la soluzione adatta a te. Questa versione avanzata e completa del conto base offerto da HYPE è progettata per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di caratteristiche extra senza affrontare costi mensili proibitivi.

In questo periodo, puoi usufruire di ben 20 euro di bonus grazie al codice sconto CIAOHYPER e ad una spesa minima di 50 euro entro i primi 30 giorni dall’apertura del conto.

Conto HYPE Next: i dettagli

Il conto HYPE Next comprende l’emissione gratuita della carta di debito MasterCard che consente prelievi gratuiti oltre alla possibilità di pagare ONLINE o nei negozi fisici senza commissioni. Inoltre, con la versione Next è possibile inviare fino a 10 bonifici istantanei gratuiti ogni mese.

Oltre alla carta di debito, il conto HYPE Next include polizze per acquisti e un servizio di riparazione per elettrodomestici, insieme a servizi di assistenza medica. Avrai una protezione aggiuntiva a cui fare affidamento, permettendoti di gestire eventuali imprevisti con maggiore tranquillità.

Rispetto al piano base, il conto HYPE Next offre numerosi vantaggi extra, rendendolo una scelta ancora più interessante. Tra questi, vi è la possibilità di poter effettuare ricariche illimitate e avere un saldo senza restrizioni, offrendoti la libertà di gestire i tuoi soldi a tuo piacimento.

Con questa versione a pagamento è possibile richiedere un piccolo prestito a partire da 1.000€ fino a 50.000€ in un tocco direttamente tramite app.

Il conto Next include anche un servizio di cashback sugli acquisti online e supporta i pagamenti contactless in tutto il mondo.

Costi ed altro

Il costo del conto ammonta a soli 2,90€ al mese, un prezzo accessibile che ti garantisce l’accesso a tutte queste funzionalità.