Conto Key: conto corrente remunerato e a canone zero

Conto Key è un’opzione di conto corrente che offre una combinazione di flessibilità, rendimenti competitivi e accesso a una gamma completa di servizi finanziari.

Conto Key offre un conto corrente remunerato con una gamma di opzioni per gestire i risparmi e le spese quotidiane.

I vantaggi offerti da Conto Key

Canone zero e carta Mastercard gratuita

Con l’offerta promozionale di Conto Key, tutti i nuovi clienti possono beneficiare di canone mensile pari a zero euro (0€), una carta di debito internazionale Mastercard gratuita e, soprattutto, la possibilità di ottenere un tasso di interesse del 2,5% sulla liquidità, valido fino al 31 marzo 2024.

Depositi vincolati e flessibili

Tra le caratteristiche distintive di Conto Key, la possibilità di guadagnare fino al 4,75% sui propri risparmi vincolando i fondi per un periodo che va da 6 a 60 mesi.

Il conto offre la possibilità di scegliere tra depositi vincolati e svincolabili con tassi che variano dal 3% per i depositi svincolabili a 6 mesi al 4,75% per i depositi non svincolabili a 60 mesi. Questa flessibilità ti consente di adattare la strategia di investimento ai tuoi obiettivi finanziari.

Per chi invece preferisce avere maggiore flessibilità, Conto Progetto è incluso nel pacchetto. Questa opzione di conto deposito è completamente gratuita e senza durata predefinita. Sarà sempre possibile riavere la piena disponibilità delle somme entro 32 giorni dalla richiesta, senza perdere 1€ di interessi.

Sicurezza e copertura

Banca Progetto aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in questo modo i risparmi sono coperti garantiti fino a 100.000€.

Conto Key è rivolto a tutte le persone maggiorenni residenti in Italia. È possibile aprirlo anche in modalità cointestata per un massimo di due persone fisiche, rendendolo adatto a diverse esigenze finanziarie.

La procedura di apretura di Conto Key è completamente digitale e richiede pochi minuti. Per conoscere i dettagli e l’offerta completa di Conto Key clicca qui.

