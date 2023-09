Conto Key: il conto corrente remunerato per i tuoi risparmi

Conto Key è il conto corrente a canone zero offerto da Banca Progetto, remunerato con un tasso di interesse del 2,5% fino al 31 marzo 2024.

Questo conto corrente include operazioni illimitate e una carta di debito internazionale Mastercard a canone zero con emissione gratuita, che offre la comodità di effettuare pagamenti in tutto il mondo e di prelevare denaro contante in modo agevole.

Depositi vincolati con un tasso di interesse fino al 4,7%

Oltre ad offrire interessi del 2,5% sul saldo liquido, Conto Key offre la possibilità di investire i risparmi in depositi vincolati con tassi che arrivano fino al 4.7%.

È possibile scegliere tra depositi svincolabili o non svincolabili, a seconda delle proprie esigenze finanziarie. I tassi di interesse dei depositi vincolati vanno dal 3% per depositi svincolabili di 6 mesi fino al 4,75% per depositi non svincolabili di 60 mesi, offrendo la possibilità di massimizzare il rendimento dei propri risparmi.

Per chi invece preferisce avere un conto deposito senza rinunciare alla flessibilità, Conto Key mette a disposizione senza alcun costo aggiuntivo Conto Progetto, un conto deposito completamente gratuito e senza nessuna durata predefinita che consente di investire i propri risparmi con la possibilità di riavere la piena disponibilità delle somme entro 32 giorni senza perdere interessi.

Per aprire Conto Key non è necessario recarsi in filiale, il conto si può aprire seguendo una semplice procedura online.

Il conto è rivolto a tutte le persone maggiorenni con residenza in Italia e può essere aperto anche in modalità cointestata per un massimo di due persone fisiche. Per completare la richiesta di apertura conto è necessario disporre di un documento di identità in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria, numero di cellulare e indirizzo email.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Key di Banca Progetto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.