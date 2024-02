Conto online a canone zero e 4% annuo per 9 mesi entro il 29 febbraio con Crédit Agricole

Nuova promozione in corso sul sito ufficiale della banca Crédit Agricole: i nuovi clienti che scelgono di aprire il conto online entro il 29 febbraio beneficiano del canone zero, più il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 9 mesi, insieme a 150 euro in Buoni Regalo Amazon.

Come accennato qui sopra, la promo è valida fino al prossimo 29 febbraio. La data di scadenza è la medesima sia per il conto corrente a canone zero che per il 4% del conto deposito.

Sono diversi i motivi per cui scegliere di aprire un nuovo conto online Crédit Agricole, a partire dalla solidità del Gruppo, uno dei più sicuri all’interno del sistema bancario italiano.

Un ulteriore incentivo è dato dai Buoni Regalo Amazon fino a 150 euro: 50 euro all’apertura del conto e fino a 100 euro se si utilizza la carta associata al conto.

E a proposito di carte, associata al conto Crédit Agricole vi è la carta di debito Visa a canone zero per due anni, con la quale pagare online, in negozio e in tutto il mondo. Tra le altre cose, è compatibile con le app di pagamento mobile quali Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Sul fronte della sicurezza, infine, segnaliamo la possibilità di mettere in pausa la carta in caso di furto o smarrimento. In più, la carta di debito Visa integra il servizio 3D Secure per acquisti online maggiormente sicuri.

