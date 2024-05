Conto Online Crédit Agricole: 100€ di cashback in Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole offre un conto online perfetto per chi desidera una gestione semplice, digitale e conveniente delle proprie finanze. Con canone zero iniziale e varie promozioni, questo conto offre praticità e numerosi vantaggi.

Vantaggi offerti da Crédit Agricole:

Canone Zero per i Primi 9 Mesi Il conto online di Crédit Agricole offre canone zero per i primi 9 mesi. Inoltre, se sei under 35, o scegli di accreditare lo stipendio o la pensione,il canone può essere azzerato anche successivamente.

Fino a 100€ di Cashback Aprendo un conto online entro il 30 maggio, inserendo il codice promozionale “VISA” puoi ottenere fino a 100€ di cashback in Buoni Regalo Amazon, sottoscrivendo e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole. Inoltre è possibile richiedere fcarte di credito per effettuare acquisti in Italia e all’estero in tutta comodità e sicurezza, anche da smartphone, wearable, tablet e pc, pagando il mese successivo.

150€ in Buoni Regalo per Invitare Amici Con Crédit Agricole, puoi guadagnare ulteriori 150€ in buoni regalo invitando fino a 6 amici ad aprire un conto online. Per ogni amico che si iscrive utilizzando il tuo codice promozionale, riceverai un buono regalo da 25€.

App Crédit Agricole: la tua banca a portata di mano

Gestione facile e veloce: L’App Crédit Agricole, disponibile su Apple AppStore e Google Play Store, rende la gestione del conto semplice e immediata. Con pochi tap, puoi fissare appuntamenti in filiale, richiedere prodotti, ricevere notifiche istantanee sui movimenti del conto e pagare in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Consulenza dedicata: Crédit Agricole offre una rete di filiali e un consulente dedicato sempre a tua disposizione, anche tramite l’App. Puoi avviare una chat con un operatore direttamente dall’App, consultare le FAQ e trovare tutti i numeri utili per ricevere assistenza immediata. Questo servizio garantisce supporto continuo e personalizzato, assicurando una gestione delle finanze semplice e conveniente, ovunque tu sia.

