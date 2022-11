Conto online per partita IVA: qual è la scelta migliore?

Al giorno d’oggi, un conto corrente digitale è una scelta più che azzeccata per i liberi professionisti o chiunque abbia partita IVA.

D’altro canto, chi lavora in autonomia, difficilmente ha il tempo per poter aspettare in fila davanti allo sportello della propria banca e, visti i costi e le comodità, affidarsi a servizi online appare l’alternativa più comoda.

Non tutti i servizi, in questo senso, si equivalgono. Tot, per esempio, è un conto aziendale abbinato a una carta di credito che offre sia certezze che numerosi vantaggi.

Stiamo parlando di una carta di credito, con IBAN italiano e possibilità di gestire bonifici SEPA e non solo. Tra i tanti vantaggi di Tot vi è inoltre il primo mese gratuito di servizio.

Scegliere un conto online per partita IVA è una scelta delicata: ecco una piattaforma all’altezza

Nel contesto dei conti correnti aziendali, Tot ha ben pochi rivali. Stiamo parlando di un’azienda fintech al 100% italiana che, anche grazie alla carta Visa Business collegata al conto, offre ampio spazio di manovra per gli imprenditori.

Questa offre una tecnologia unica nel suo genere, nota come dual-mode. Questa permette di attivare, quando desidera il cliente, un plafond di credito per pagare acquisti aziendali. Il tutto con pagamenti a 60 giorni e senza interessi.

La compatibilità con soluzioni di pagamenti come Google Pay, Paypal e transazioni contactless, sono altri vantaggi da non sottovalutare.

Lato sicurezza poi, Tot lascia ben poco spazio all’incertezza: stiamo parlando di un servizio che vanta una partnership con Banca Sella, una delle realtà più valide nel contesto bancario italiano.

La possibilità di provare la piattaforma a titolo gratuito, per 30 giorni, rende ancora più appetibile Tot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.