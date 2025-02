Conto online per freelance e aziende: cashback e tanti vantaggi con Finom

Con Finom è possibile accedere a un conto aziendale “su misura” e in grado di soddisfare appieno le esigenze di freelance, società e imprese. Il servizio si articola su più piani, con la possibilità per ogni cliente di individuare la versione giusta in base alle necessità della propria attività.

Finom propone una piattaforma di banking online completa a cui affianca strumenti per la gestione contabile e fiscale, con anche la possibilità di sfruttare la fatturazione elettronica, le carte di pagamento, con il cashback fino al 3%, e molto altro ancora.

Per iniziare a usare il servizio basta raggiungere il sito ufficiale di Finom, accessibile qui di sotto.

Perché scegliere Finom per il conto aziendale online

Con Finom è possibile accedere a un conto aziendale su misura grazie a un’offerta che si articola in 8 piani di abbonamento oltre a un piano personalizzabile per le aziende più grandi e articolate. Per i freelance, inoltre, c’è anche un piano gratuito.

I servizi inclusi sono diversi e si adattano al piano scelto. Tutti i conti hanno IBAN italiano (disponibile in meno di 24 ore dalla richiesta di apertura) e includono le carte VISA, sia fisiche che virtuali, con possibilità di sfruttare il cashback delle spese, fino al 3% (la percentuale dipende dal piano scelto).

Con il conto aziendale di Finom è possibile anche accedere a vari strumenti per la contabilità e la fatturazione, con la fatturazione elettronica, la riconciliazione, la possibilità di dare l’accesso al commercialista e molto altro ancora.

Per un quadro completo sulle opzioni disponibili basta seguire il link qui di sotto. Per i freelance, oltre al piano a canone zero, sono disponibili due piani a pagamento. Per società e imprese, invece, ci sono diversi piani dedicati oltre alla possibilità di optare per un piano personalizzato.