Buono regalo Amazon da 150 euro se apri SelfyConto entro il 12 giugno

L’apertura entro il 12 giugno di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, consente di ottenere un buono regalo Amazon da 150 euro se unitamente si richiede la carta di debito associata al conto, si effettua almeno un movimento e si procede con l’accredito dello stipendio entro il 30 ottobre.

La richiesta della carta di debito Mediolanum Card va presentata al momento della sottoscrizione del nuovo conto. Con questa stessa carta bisogna poi effettuare almeno un pagamento, indipendentemente dal tipo di spesa, per poi accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese al mese entro la fine del prossimo ottobre.

I vantaggi del conto SelfyConto

Il conto online SelfyConto presenta ulteriori vantaggi, a partire dal canone di tenuta del conto gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Sono inoltre inclusi numerosi servizi gratuiti, tra cui l’accredito dello stipendio, i bonifici SEPA in euro (sia quelli ordinari che quelli istantanei), i prelievi presso gli ATM dei Paesi appartenenti all’Unione europeo, il canone gratuito della carta di debito digitale, l’assistenza via chat in caso di dubbi o problemi relativi al proprio conto e un consulente dedicato sempre a disposizione per i propri progetti personali.

Come accennato qui sopra, il canone del conto è gratuito per tutti il primo anno, poi il costo passa a 3,75 euro al mese a meno che non si decida di accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese. Volendo, inoltre, è possibile addebitare gratuitamente le utenze della propria casa, tramite una procedura semplice e veloce alla portata di tutti. E sempre a proposito di semplicità, per aprire il conto Banca Mediolanum offre l’opportunità di accedere alla procedura velocizzata tramite lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di aprire un conto cointestato senza commissioni nascoste e movimenti trasparenti.