Conto YOU: aprilo ora e azzera le spese di gestione

Conto corrente semplice e conveniente? Con Conto You di Banco BPM ora puoi. Questo conto non solo semplifica il processo di apertura e l’ordinaria gestione delle tue finanze, ma lo fa con sostenibilità e zero costi nascosti. Ecco perché Conto You sta diventando la scelta preferita per chi deve aprire un nuovo conto.

I vantaggi di scegliere Conto You di Banco BPM

Il primo punto di forza di questo conto è l’assenza di costi di gestione. Immagina un conto corrente che offre bonifici gratuiti nell’area euro e, se lo apri entro il 5 marzo 2024 avrai il canone annuale azzerato per sempre. Aggiungi a questo l’accesso gratuito a Internet Banking e Phone Banking, estratti conto e comunicazioni online senza costi aggiuntivi, e prelievi senza commissioni presso gli ATM di Banco BPM.

La carta di debito è realizzata al 100% in plastica riciclata, in modo da ridurre l’impatto ambientale ma offrendo comunque funzionalità avanzate come il supporto ai principali sistemi di pagamento mobile e l’assenza di commissioni per i pedaggi stradali. E per chi cerca ancora più vantaggi, la carta di credito Cartimpronta è disponibile a un canone agevolato, rendendo ogni acquisto non solo conveniente ma anche eco-friendly.

Infine, uno degli aspetti più interessanti è il servizio di identità digitale incluso per firmare digitalmente i contratti e accedere a servizi di consulenza e acquisto a distanza, riducendo burocrazia, tempistiche e documenti cartacei.

Con queste caratteristiche, scegliere Conto You significa affidarsi ad una soluzione che ti semplifica la vita, con servizi comodi e convenienti. Ti invitiamo a visitare il sito e scoprire tutti i vantaggi. L’apertura del conto è semplice e veloce, si fa tutto online con lo SPID in meno di 3 giorni hai il tuo conto pronto per le tue operazioni quotidiane.