Contro i blackout: gruppo di continuità in OFFERTA a TEMPO

L’accensione simultanea di migliaia di condizionatori sta provocando blackout a raffica nelle grandi città. Per evitare i tanti problemi legati all’interruzione improvvisa della fornitura elettrica ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo del gruppo di continuità da 1.500 VA (900 W) a marchio SKE. È un’unità UPS (uninterruptible power supply) a cui collegare computer, monitor, modem, router e altri dispositivi finché non torna la corrente, così da poter continuare a lavorare e non rischiare di perdere i dati.

Gruppo di continuità in sconto: un’ottima occasione

Ha in dotazione uno schermo LCD intelligente con monitoraggio della tensione di ingresso e uscita, della capacità della batteria e dello stato di caricamento in tempo reale. Non manca nemmeno un software di gestione compatibile con Windows, MacOS, Linux per il controllo in tempo reale dei dispositivi: spegnimento automatico, invio notifiche ecc. Integra le protezioni per la stabilità della tensione con regolazione automatica per prevenire fluttuazioni dannose, per i sovraccarichi, le scariche e le sovratensioni. Le dimensioni sono 33,3x13x18,5 centimetri, il peso si attesta a 10 chilogrammi, così da poterlo posizionare facilmente e comodamente ovunque, anche sulla scrivania. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento puoi acquistare il gruppo di continuità da 1.500 VA (900 W) di SKE al prezzo finale di soli 137 euro, in forte sconto rispetto al listino. La spedizione è gestita da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita entro un giorno. L’articolo è venduto dallo store ufficiale del marchio.

Attenzione: come anticipato si tratta di un’offerta a tempo. Vale a dire che riguarda solo un numero limitato di unità e che scadrà a breve. Se sei interessato ti consigliamo dunque di approfittarne subito per non rischiare di rimanere a bocca asciutta.