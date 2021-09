Contro il caro-bolletta scegli le luci LED, subito

Se davvero si va incontro ad un autunno nel quale il pericolo è quello del caro-bolletta, allora per difendersi non resta che individuare un nuovo modello virtuoso di consumo con il quale tentare di dribblare il problema senza dover affrontare eccessivi sacrifici. Per riuscirci occorre applicare alcuni accorgimenti ora, prima dell'inizio della stagione fretta:

ripensare le proprie abitudini di consumo, spostando la notte (o in orario di produzione del fotovoltaico) l'azione degli elettrodomestici maggiormente energivori; valutare le offerte luce e gas sul mercato libero, cercando margini di opportunità di cui poter approfittare; dotarsi di strumenti che consentano un risparmio immediato, quali ad esempio luci led.

Luci led

Le luci led possono abbassare pesantemente i consumi in casa e, a differenza di pochi anni or sono, senza alcun sacrificio in termini di resa. Lampadine di questo tipo ne sono un classico esempio:

Si tratta di unità da 12W, attacco E27 tradizionale e luce 3000K. Quindi:

12W , producendo 1200 lumen per sostituire egregiamente una qualsiasi lampadina tradizionale da 80-100W;

, producendo 1200 lumen per sostituire egregiamente una qualsiasi lampadina tradizionale da 80-100W; attacco E27 , dunque perfettamente compatibile con gli attacchi tradizionali delle lampadine sostituite;

, dunque perfettamente compatibile con gli attacchi tradizionali delle lampadine sostituite; luce 3000K: bianco caldo, ideale per la casa (si sconsiglia di salire oltre i 3000 perché l'effetto “freddo” mal si adatta ad un ambiente domestico).

In questo caso si tratta di lampadine led “a pannocchia” di piccole dimensioni che proiettano la luce in ogni direzione, perfette dunque per lampadari ed applique dove il consumo può essere tagliato di 7-8 volte con risparmi che nel giro di pochi mesi più che ripagano l'investimento iniziale. A maggior ragione se si tratta di unità scontate del 28% e che quindi puoi acquistare solo oggi per soli 12,27 euro.

Mettitele subito nel carrello prima che l'offerta scada: non saranno un costo, ma il primo passo verso quella strategia contro il caro-bolletta che inevitabilmente bisogna iniziare fin da subito. Sostituire le lampadine di casa non sarà sufficiente, ma sarà sicuramente un primo importante tassello. Tutto il resto emergerà dalla consapevolezza che si riversa nei consumi.