ControCorrente: fino al 3,50% sulle somme libere e sempre disponibili

IBL Banca presenta il suo nuovo conto corrente: ControCorrente. Progettato per essere non solo conveniente ma anche funzionale, ControCorrente offre una serie di servizi per soddisfare un’ampia gamma di esigenze finanziarie.

I nuovi clienti che aprono un conto ControCorrente entro il 18 marzo 2024 ricevono un anno di canone gratuito e interessi lordi del 3,50% sulle somme libere per i primi 6 mesi.

Caratteristiche

Per i nuovi clienti, dal 17 gennaio al 18 marzo 2024, Contro Corrente offre:

Tasso lordo del 3,50% su liquidità fino a 30.000€.

Tasso del 3,00% su somme oltre 30.000€ e fino a 100.000€.

Tasso del 2,00% su importi che superano i 100.000€.

Questi tassi promozionali sono validi per i primi 6 mesi, dopodiché il tasso di remunerazione scende allo 0,50%.

Time Deposit

Con il servizio Time Deposit IBL, attivabile entro il 31 marzo 2024, i clienti possono ottenere rendimenti fino al 3,80% su scadenze da 3 a 36 mesi.

Pacchetti personalizzabili

I clienti possono scegliere tra due pacchetti, “Semplice” o “Straordinario”, e utilizzare un simulatore online per trovare l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Riduzione del canone

Il canone mensile può essere ridotto, persino azzerato, in base a diverse condizioni, come l’accredito di stipendio, pensione o entrate mensili fisse superiori a 800€, in base alla giacenza media sul conto o con un vincolo attivo.

Servizi digitali

Il conto è dotato di servizi per gestire operazioni quotidiane online o tramite l’app mobile IBL E-Bank Mobile. Include servizi innovativi come Plick e BANCOMAT Pay, per semplificare il trasferimento di denaro e i pagamenti.

Altri vantaggi

• Telepass: disponibile su richiesta per facilitare i pagamenti autostradali.

• Carta di debito inclusa nel canone, utilizzabile a livello nazionale e internazionale.

• Possibilità di richiedere una carta di credito con il pacchetto Straordinario.

• Integrazione con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

• Opzione di attivare Time Deposit per aumentare il rendimento dei risparmi.

Per conoscere l’offerta completa di ControCorrente clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.