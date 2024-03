Controller DualSense PlayStation 5 scontato del 21% su Amazon: acquistalo ORA!

Dal design futuristico, con feature avvolgenti e avanzate: queste sono le caratteristiche fondamentali del controller di ultima generazione DualSense per PlayStation 5, ora disponibile su Amazon al 21% in meno. Acquistalo a 54,99 euro in questi giorni e ricevilo in un giorno a casa per divertirti con gli amici sulla console Sony!

Il futuristico controller DualSense per PS5 costa meno su Amazon

Il controller DualSense per PS5 è indubbiamente il più intrigante realizzato da Sony per la sua console, sia per design che per funzionalità. L’esperienza in-game diventa ancora più profonda e coinvolgente grazie al feedback aptico, agli effetti grilletto dinamici per dosare l’input in dozzine di giochi differenti, ma anche al tasto Crea per la condivisione istantanea di momenti salienti sui social network, e al microfono integrato per socializzare senza la necessità di periferiche aggiuntive.

Goditi diversi livelli di forza e tensione nei tuoi titoli preferiti, e goditi anche il ​​rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili con l’accelerometro e il giroscopio integrati! Se poi vuoi più privacy, collega un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm e ottimizza l’acquisizione della voce ascoltando, al contempo, l’audio in-game senza fare troppo rumore in casa.

Il prezzo del controller DualSense è ora fissato a 54,99 euro anziché 69,99 euro. Lo sconto attuale del 21% non porta il costo al minimo storico, ma resta un affare molto interessante! Puoi pagare questa periferica per PS5 anche in 5 rate senza interessi e la consegna avviene in un giorno nel caso dei clienti abbonati a Prime.