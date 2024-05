PlayStation 5 Slim in SOTTOCOSTO eBay: tua a 419,99€ (-130€)

In quantità limitata, uno dei venditori più affidabili su eBay con oltre il 99% di feedback positivi propone la PlayStation 5 Slim al prezzo migliore del web: la console di ultima generazione Sony, con lettore disco e SSD da 1TB, puoi portartela a casa a soli 419,99 euro invece di 549,99, con spedizione gratuita e consegna veloce tramite corriere espresso. Avrai diritto, ovviamente, all’assistenza e alla garanzia italiana di 2 anni.

PlayStation 5 Slim: le caratteristiche

PlayStation 5 Slim è l’ultimo modello della console di nuova generazione di casa Sony: mantenendo le stesse caratteristiche tecniche dell’originale, fatta eccezione per un SSD più capiente che passa da 825GB a 1TB, questa versione ha un corpo più compatto e leggero, risultando quindi meglio facilmente posizionabile sul tuo mobile della TV.

La confezione include tutto quello che serve per iniziare: la console, l’innovativo controller DualSense, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e un piccolo stand per tenerla in orizzontale. Se volessi tenerla in verticale come accadeva con il vecchio modello dovrai invece acquistare un accessorio separato dal costo di 19,99 euro.

Come dicevamo in apertura, il venditore che la propone è tra i più affidabili su eBay: ha oltre il 99% di feedback positivi, propone la spedizione gratuita e assicura la garanzia italiana per 2 anni.

È un’offerta insomma da non perdere perché è il prezzo più basso al quale puoi acquistarla oggi: la PlayStation 5 Slim è tua a 419,99 euro invece di 549,99. Non fartela scappare.