Controller GameSir T4 Kaleid: MEGA sconto del 24% su Amazon

Il GameSir T4 Kaleid è un compagno di gioco versatile e potente che solleva l’esperienza di gioco a nuove vette. Con una promozione esclusiva su Amazon, ora è il momento perfetto per acquisire questo controller multipiattaforma con un incredibile sconto del 24%. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 43,89 euro, anziché 58,00 euro.

Controller GameSir T4 Kaleid: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Dotato di bastoncini di rilevamento ad effetto Hall GameSir, il T4 Kaleid offre una sensazione di controllo impeccabile su PC, Switch e dispositivi Android. La planata anti-deriva assicura prestazioni affidabili e durature, garantendo che ogni movimento sia preciso e reattivo.

I pulsanti frontali tattili sono un piacere da premere, offrendo una risposta nitida e confortevole con microinterruttori da 5 milioni di clic. Grazie ai cuscinetti in gomma morbida, ogni pressione è soddisfacente e ammortizzata, garantendo un’esperienza di gioco confortevole anche durante le sessioni più intense.

Con un giroscopio a 6 assi integrato, il T4 Kaleid offre una vasta gamma di input di movimento su Switch, consentendo ai giocatori di interagire attivamente con il gioco attraverso inclinazioni e rotazioni precise.

Il pulsante “M” multifunzione mette il controllo al tuo comando, consentendoti di regolare istantaneamente vari parametri come effetti luminosi, luminosità e layout dei pulsanti. Inoltre, i due pulsanti macro posteriori e la funzione turbo opzionale ti permettono di agire più rapidamente che mai.

Con il software GameSir, puoi completamente personalizzare la tua esperienza di gioco. Mappa i pulsanti come preferisci, modifica il D-pad diagonale, regola la sensibilità dei grilletti e molto altro ancora, tutto con un’interfaccia intuitiva e facile da usare.

Non perdere l’opportunità di aggiungere il GameSir T4 Kaleid alla tua collezione di accessori per il gaming. Con la sua versatilità, prestazioni di alto livello e una promozione del 24% su Amazon, è il momento ideale per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 43,89 euro, anziché 58,00 euro.