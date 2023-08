Controller ufficiale Xbox in OFFERTA nella colorazione Deep Pink (-20%)

Hai mai desiderato un controller che non solo offrisse un’esperienza di gioco straordinaria, ma fosse anche…originale? Ebbene, il tuo desiderio può diventare realtà con il Controller Wireless per Xbox nella speciale colorazione Deep Pink.

Attualmente, puoi ottenere questo straordinario controller con uno sconto del 20% su Amazon, pagando solo 51,99 euro invece di 64,99. Un’affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire.

Controller Xbox Deep Pink in offerta

Il design rimodernato del Controller Wireless per Xbox Deep Pink è una vera gioia per gli occhi. Le superfici sagomate e le proporzioni raffinate non solo garantiscono un comfort ottimale durante il gioco, ma rendono anche questo controller una vera opera d’arte da mostrare con orgoglio. Ma non è solo una questione di aspetto: la performance è altrettanto eccezionale.

Concentrati sull’obiettivo grazie alla croce direzionale ibrida e all’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore. Inoltre, con il connettore jack da 3,5 mm, puoi facilmente collegare le tue cuffie compatibili per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e immersiva.

Il controller si collega rapidamente tramite la porta USB-C, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni. E se sei preoccupato per la durata della batteria, non temere, perché è in grado di garantirti un’autonomia fino a 40 ore.

Il pulsante Condividi ti permette di acquisire e condividere contenuti in un istante, catturando quei momenti epici che vuoi condividere con il mondo. Inoltre, hai la possibilità di personalizzare completamente il controller grazie alla mappatura dei pulsanti personalizzata e all’app Accessori Xbox.

Un altro vantaggio incredibile è la flessibilità di questo controller. Grazie alla tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth, puoi goderti il gioco senza fili su console, PC Windows e addirittura su telefoni e tablet Android e iOS supportati. Questo ti offre la libertà di giocare ovunque ti trovi, senza alcuna restrizione.

L’offerta su Amazon è limitata, quindi non perdere l’opportunità di ottenere il Controller Wireless per Xbox nella colorazione Deep Pink con uno sconto del 20%, pagando solo 51,99 euro invece di 64,99. Un controller che unisce estetica e prestazioni di alto livello, garantendo un’esperienza di gioco senza precedenti. Prendi al volo questa occasione e preparati per un’esperienza di gioco straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.