Controller Xbox: la colorazione bianca è in SCONTO su Amazon (-23%)

Se vuoi aggiungere un controller Xbox alla tua collezione, per mero collezionismo appunto o per avere un’alternativa per giocare magari in compagnia, la colorazione bianca è oggi in sconto su Amazon a soli 45,99 euro invece di 59,99.

Controller Xbox in offerta: lo usi su console, PC e mobile

Il controller Xbox ufficiale è estremamente versatile: oltre a poterlo utilizzare su console Xbox come Series X e S, è compatibile ovviamente con PC Windows ma anche con smartphone e tablet iOS e Android, utile in quest’ultimo caso il gaming in cloud incluso in Xbox Game Pass Ultimate.

Per il resto il pad mantiene le stesse caratteristiche di quello che troveresti incluso con una console: una ergonomia ulteriormente migliorata, grilletti pensati per migliorarne la presa e croce direzionale D-Pad rivista per essere utilizzata nei giochi in cui è più adatta, come i vecchi bidimensionali.

Inoltre, se lo usi su PC puoi godere di una mappatura personalizzata che ti permette di modificare l’input dei vari pulsanti nella maniera che preferisci: una feature non così scontata ma con cui puoi personalizzare al massimo la tua esperienza di gioco.

Approfitta quindi dello sconto Amazon e acquista la colorazione bianca del controller Xbox a 45,99 euro invece di 59,99.