Questo controller per Xbox Series X/S è tuo a 19€

Immergiti nelle sessioni di gioco next-gen con il controller PowerA per Xbox Series X/S, oggi in sconto del 56% su Amazon. Una periferica cablata, certificata per dare il meglio con ogni titolo, promossa dalle oltre 30.000 recensioni positive già pubblicate da chi ha avuto modo di metterla alla prova. Lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 19,61 euro, fino al sold out.

Prezzo stracciato per questo controller Xbox X/S

Tra le sue caratteristiche spiccano il design ergonomico, il layout dei pulsanti che riprende quello classico delle console Microsoft, due tasti configurabili, due motori per la vibrazione e il jack per le cuffie. Molto bella la tinta Sogno Pastello della scocca. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il controller cablato di PowerA certificato per Xbox X/S al prezzo finale di soli 19,61 euro, approfittando di uno sconto del 56% rispetto al listino (44,99 euro). Un vero affare, considerando la qualità del dispositivo e le sue tante funzionalità integrate

Amazon garantisce la spedizione gratuita e la consegna a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito, all’inizio della prossima settimana sarà a casa tua. Sei pronto a giocare?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.