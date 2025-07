Disney+, cosa guardare? Le prossime uscite di agosto 2025

Agosto è alle porte e Disney+ ha già svelato alcuni dei titoli in uscita pronti ad arricchire il catalogo della piattaforma. L’estate 2025 porta sul piccolo schermo nuove avventure tra supereroi, alieni e classici Disney, tra cui l’attesissimo Oceania 2. E per chi non è ancora abbonato, c’è una promozione da non lasciarsi scappare: Disney+ a partire da soli 5,99 euro al mese, senza costi extra e con la libertà di disdire quando vuoi.

Disney+, uscite di agosto 2025

Cosa guardare ad agosto su Disney+? Ecco alcuni dei contenuti in arrivo sulla piattaforma nei prossimi giorni.

Eyes of Wakanda – 1° agosto

Dalla Marvel arriva la serie animata Eyes of Wakanda, un viaggio nel tempo e nello spazio al fianco dei War Dogs dell’organizzazione segreta Hatut Zeraze. Guerrieri wakandiani pronti a tutto per recuperare antichi artefatti di Vibranio dispersi nel mondo.

Alien: Pianeta Terra – 13 agosto

Il franchise di Alien approda su Disney+ con una nuova serie horror sci-fi mozzafiato. Quando una nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane e determinata protagonista guida un gruppo di soldati in una missione di recupero che si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza. Una minaccia aliena mai vista prima minaccia l’umanità intera.

Oceania 2 – 28 agosto

Vaiana e Maui tornano in una nuova epica avventura firmata Walt Disney Animation Studios. Dopo tre anni, i due eroi si imbarcano in una missione pericolosa tra mari inesplorati, guidati da una chiamata misteriosa degli antenati. Oceania 2 promette emozione, spettacolo e una colonna sonora firmata da artisti premiati come Abigail Barlow, Emily Bear e Mark Mancina.

L’offerta Disney+ a partire da 5,99 euro

Oltre alle novità di agosto, Disney+ propone una gamma di contenuti senza paragoni: classici Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, documentari National Geographic e molto altro. Il tutto accessibile da qualsiasi dispositivo: TV, smartphone, tablet, console e PC.

Ecco i piani disponibili:

Standard con pubblicità (5,99 euro/mese): streaming Full HD, 2 riproduzioni simultanee

(5,99 euro/mese): streaming Full HD, 2 riproduzioni simultanee Standard (9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno): streaming Full HD senza pubblicità, download su 10 dispositivi

(9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno): streaming Full HD senza pubblicità, download su 10 dispositivi Premium (13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno): 4K UHD, Dolby Atmos, fino a 4 riproduzioni simultanee, contenuti scaricabili su 10 dispositivi

Abbonandoti al piano annuale Standard o Premium, risparmi due mesi rispetto all’abbonamento mensile. Non perderti le nuove uscite Disney+ di agosto 2025: abbonati alla piattaforma a partire da soli 5,99 euro al mese.