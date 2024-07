Controllo della congestione nelle VPN: algoritmi e impatto sulle prestazioni

Utilizzare una VPN non è sempre sinonimo di massima sicurezza e velocità. Uno dei problemi più comuni che possono incontrarsi è quello della congestione del traffico VPN che, per tradurla in parole più semplici, si verifica quando la tua connessione rallenta improvvisamente e diventa meno efficiente.

Accorgersene è semplice: lo vedi magari dalla qualità del tuo streaming o, banalmente, effettuando un test della connessione con o senza VPN, per capire se la rete virtuale privata che stai utilizzando è davvero colpevole del rallentamento. Per questo è importante scegliere un servizio VPN che sia capace di offriti sempre le migliori condizioni possibili: ExpressVPN, in tal senso, è una delle migliori.

L’importanza degli algoritmi sulle prestazioni di una VPN

Per funzionare, le VPN utilizzano degli algoritmi appositi che possono influenzare in modo significativo le prestazioni e la sicurezza della connessione. Molto importanti sono ad esempio i protocolli VPN, che determinano come i dati vengono trasmessi tra il tuo dispositivo e il server virtuale privato. I più comuni includono OpenVPN e WireGuard, quest’ultimo il più recente e che ha restituito i migliori risultati in termini di velocità e sicurezza.

Ci sono poi altri fattori da considerare come gli algoritmi di crittografia, che più complessi sono maggiore è la sicurezza che possono offrire, a scapito a volte della velocità o appositi sistemi di compressione per ridurre la quantità dei dati che viene trasmessa per migliorare, d’altra parte, la connessione.

Per scegliere la tua VPN ti consigliamo allora ExpressVPN, che si serve di diversi protocolli VPN per garantire una perfetta combinazione tra sicurezza e prestazioni. Questa piattaforma seleziona automaticamente il miglior protocollo per le tue condizioni di rete, anche se puoi scegliere quello che preferisci direttamente dalle impostazioni. Scoprilo con la nuova offerta di luglio.