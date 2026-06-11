Controllo remoto, video 4K e sicurezza avanzata: spioncino digitale EZVIZ EP4

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa ottima promozione che trovi solo su Amazon e che ti permetterà di avere uno spioncino digitale straordinario a un ottimo prezzo. Dunque prima che l’offerta scada acquista il tuo EZVIZ EP4 a 169,99 euro, anziché 199,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo poi avvalerti di uno sconto di 30 euro sul totale per un ottimo risparmio. Potrai migliorare la sicurezza di casa riuscendo a vedere molto prima che si sta avvicinando alla tua abitazione ed è semplicissimo da installare e utilizzare. Inoltre l’offerta ti consente di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

EZVIZ EP4: lo spioncino digitale per la massima sicurezza

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono lo spioncino digitale EZVIZ EP4 uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Una di queste ad esempio è la batteria al litio ricaricabile da 7.100 mAh che ti permette quindi di installarlo dove desideri senza cavi. È incluso un display touch da 5,5 pollici che ti permetterà di vedere immagini estremamente nitide con risoluzione 4K.

Lo spioncino è dotato del riconoscimento facciale avanzato con intelligenza artificiale in grado di identificare i volti famigliari inviandoti notifiche personalizzate. Ha un sistema di rilevamento PIR che evita falsi allarmi riducendo drasticamente le notifiche inutili. Potendosi connettere in modalità wireless potrai usare l‘app dedicata per vedere lo spioncino direttamente dallo smartphone. Inoltre con l’audio bidirezionale potrai comunicare con chi ha davanti alla tua porta.

Una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo spioncino digitale EZVIZ EP4 a 169,99 euro, anziché 199,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.