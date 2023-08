Controllo del traffico aereo in tilt nel Regno Unito (update)

Il NATS (National Air Traffic Services) del Regno Unito ha comunicato che si è verificato un problema tecnico al controllo del traffico aereo. I voli possono essere cancellati o subire ritardi fino a 12 ore. Sul sito ufficiale è scritto che lo spazio aereo è aperto, ma sono state applicate alcune restrizioni, in quanto i computer non possono gestire il traffico in automatico. Al momento non è nota la causa.

Traffico aereo in tilt nel Regno Unito

Secondo il Guardian, il problema è iniziato alle ore 11:30 locali (le 12:30 in Italia). Pochi voli internazionali sono partiti da Heathrow, mentre quelli interni sono stati bloccati. Sky News scrive che oggi erano previsti 3.049 voli in partenza e 3.054 in arrivo per un totale di circa un milione di passeggeri.

We are currently experiencing a technical issue and have applied traffic flow restrictions to maintain safety. We apologise for any inconvenience this may cause. We will publish updates on our website here:https://t.co/YJO7NyZKxs — NATS (@NATS) August 28, 2023

Il primo comunicato del NATS è stato pubblicato alle ore 12:10 locali (le 13:10 italiane) per informare delle restrizioni (riduzione del numero di voli) applicate per motivi di sicurezza. Maggiori dettagli sono stati pubblicati alle ore 14:20 locali (le 15:20 italiane).

Il computer che gestiscono in automatico il traffico aereo nel Regno Unito sono andati in tilt. Gli ingegneri sono al lavoro per risolvere il problema. Nel frattempo, i piani di volo vengono inseriti manualmente, quindi il traffico viene rallentato. Ovviamente la priorità viene data agli aerei in arrivo. La coda per i decolli diventa sempre più lunga. Alcuni passeggeri sono a bordo degli aerei da molte ore.

Essendo gli scali del Regno Unito tra i più trafficati del mondo, il problema tecnico ha avuto ripercussioni anche sugli aeroporti di altri paesi. Si prevedono quindi molti voli cancellati. Al momento non è nota la causa. Maggiori dettagli verranno comunicati nelle prossime ore.

Aggiornamento: gli ingegneri hanno identificato e risolto il problema tecnico.