Converti e comprimi video in velocità: WinX HD Video Converter Deluxe a metà prezzo

Fra i migliori software di editing e conversione video c'è WinX HD Video Converter Deluxe. Sviluppato da Digiarty, questo utile programma offre numerose funzionalità: la principale è la conversione video, che supporta centinaia di formati e dispositivi, anche 4K. Ancora per poche ore, WinX HD Video Converter Deluxe è in offerta a metà prezzo. Risparmia il 50% sulla licenza standard (3 mesi di abbonamento a 23,95 dollari), premium (1 anno a 39,95 dollari) e 3-in-1 bundle (per sempre, a 149,95 dollari).

WinX HD Video Converter Deluxe: le funzioni

Prima abbiamo dato soltanto un'infarinatura delle tante funzioni che offre questo semplice ma potente programma. La conversione, come anticipato, è la più importante: WinX HD Video Converter Deluxe dispone infatti di oltre 420 profili preimpostati che possono essere utilizzati per convertire video in qualsiasi qualità (da SD fino a Ultra HD 4K) così da renderli fruibili su tutti i propri dispositivi preferiti. Il software, infatti, supporta qualsiasi formato audio e video, oltre alle immagini ISO. Per rendere il processo il più veloce possibile, WinX HD Video Converter Deluxe sfrutta un sistema di accelerazione hardware di livello 3 per decodificare, elaborare e codificare video 4K/HD ad alta velocità senza però sovraccaricare la CPU.

Altra utile funzione è la compressione video, utile in particolar modo quando è necessario ridurre le dimensioni del file (ad esempio per caricamenti su piattaforme online come YouTube e Facebook) senza però sacrificarne la qualità. Non dimentichiamo che WinX HD Video Converter Deluxe è anche un video editor e perciò è possibile tagliare video, correggere le proporzioni del frame e ottimizzarlo, unire clip e salvarle nel formato desiderato e aggiungere sottotitoli (formato .srt, .ssa e .ass) scaricarti dal web e sincronizzarli con un film o con un episodio di Serie TV.

Tante funzionalità per un software a 360°. WinX HD Video Converter Deluxe è disponibile scontato del 50% ancora per poche ore. La versione standard a 29,95 dollari ha una durata di tre mesi e supporta un solo dispositivo, mentre la versione premium a 39,95 dollari dura 1 anno e supporta fino a 3 dispositivi. Infine c'è il 3-in-1 bundle (supporta un dispositivo) che al prezzo di 149,95 dollari include WinX HD Video Converter Deluxe, WinX DVD Copy Pro e WinX DVD Ripper Platinum; una volta acquistata questa licenza, tutti e tre i software saranno tuoi per sempre.