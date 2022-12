Converti la tua scrivania e lavora anche in piedi con questa genialata su Amazon

Con il diffondersi dello smart working e, in generale, dei lavori da remoto effettuabili anche da casa, spopolano diverse soluzioni per migliorare l’ergonomia di chi deve restare ore davanti al PC. In questo senso, le scrivanie regolabili in altezza che permettono di lavorare in piedi sono tra le più gettonate.

Questo perché offrono la possibilità di dare uno “stacco” alla posizione da seduti che altrimenti si dovrebbe tenere per tutta la giornata permettendoti, almeno in linea teorica, di fare altro mentre si lavora: ad esempio, fare degli esercizi di stretching sulle gambe in modo da “scioglierle” dopo ore di lavoro.

Naturalmente, le scrivanie regolabili in altezza costano decisamente di più rispetto quelle tradizionali. Su Amazon arriva però una piccola genialata che ti permette di trasformare la tua con una piccola spesa, peraltro con doppia offerta.

Il convertitore per trasformare la tua scrivania e lavorare anche in piedi

Nello specifico, stiamo parlando del convertitore da scrivania di Fenge. Parliamo di uno stand dalla dimensioni di 65,3 x 40,4 cm che permette di posizionare un monitor, con tastiera, mouse e altri accessori e di regolare il tutto in altezza poggiandolo direttamente sulla superficie della scrivania.

Questa soluzione ti consente di passare facilmente dal lavoro seduto a quello in piedi aiutandoti ad alleviare i dolori al collo, alla schiena e alle articolazioni causati dallo stare seduti molte ore davanti al PC.

Stabile e robusto, il Fenge Standing Desk ha una struttura in acciaio a X, una superficie impermeabile resistente ai graffi, è facile da pulire e con i piedini in gomma antiscivolo eviti di rovinare la scrivania originale.

Il grande vantaggio? Ti arriverà a casa ripiegato nella sua confezione pronto per essere completamente installato e pronto all’uso senza che tu debba fare alcunché: solo posizionarlo sulla scrivania e regolare l’altezza a seconda delle tue necessità.

Questo spazio di lavoro modulabile in altezza e a tuo piacimento è in offerta su Amazon con un doppio sconto. Applicando il coupon del 20% che trovi in pagina puoi pagarlo infatti solo 76 euro invece dei 105 previsti da listino. Una piccola spesa per una comodità dal valore inestimabile.

