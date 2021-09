Converti, modifica e crea con Wondershare UniConverter per MacOS

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei software più apprezzati per l’editing video e non solo, nella sua versione dedicata a MacOS. Stiamo parlando di Wondershare UniConverter, un software estremamente semplice, veloce e intuitivo per convertire i tuoi video.

Wondershare UniConverter per MacOS: caratteristiche

Naturalmente, come intuibile dal nome, il software nasce per la conversione, ovvero per ottenere un file video in un formato diverso da quello originale. Da questo punto di vista, senza dubbio UniConverter è una delle soluzioni più efficaci, 30 volte più veloce dei convertitori online. Una delle funzionalità più comode è sicuramente la possibilità di convertire più file video simultaneamente. Alla conversione, poi, si aggiungono una serie di funzioni decisamente utili per l’editing video. Ad esempio, è possibile ritagliare un’area specifica di visualizzazione, aggiungere sottotitoli, effeti, watermark oltre che tagliare le parti non necessarie. A chiudere, non manca una possibilità fondamentale, che è quella di comprimere i video in modo da ridurre considerevolmente lo spazio occupato.

Altrettanto interessante, però, è la possibilità di lavorare anche su immagini e file audio. Il software permette, infatti, di convertire anche i file audio e video in formati diversi da quelli originali. Complessivamente troviamo oltre 1000 formati da poter sfruttare per video, foto e audio. Molto interessante la possibilità di creare gif animate in pochi click grazie al creator integrato. Ciliegina sulla torta, per quanto riguarda la conversione, è la possibilità di convertire qualsiasi file in formato VR, così da goderne direttamente da un visore. Chiude l’ampia dotazione, la scrittura o la copia di qualsiasi supporto ottico, compresi i Blu-Ray 8K. Insomma, una suite decisamente completa per ogni esigenza, semplice da utilizzare per i neofiti, ideale per i professionisti che vogliono velocizzare il loro lavoro.

Attualmente è possibile acquistare la licenza illimitata di UniConverter per MacOS a soli 59,99 euro direttamente dal sito di Wondershare.