Conviene passare a TIM? Ecco la sorprendente risposta

Conviene passare a TIM? Una domanda lecita, con una risposta altrettanto sorprendente: sì, conviene. Il motivo è presto detto: i rincari pazzeschi dei prezzi dell’energia e l’inflazione che galoppa imperterrita.

Due elementi negativi che stanno portando tantissimi italiani a limitare le spese considerate superflue.

Visto e considerato che Internet è diventato indispensabile a casa come gas e luce, molte famiglie italiane sono alla spasmodica ricerca di soluzioni maggiormente vantaggiose, senza rinunciare però ai vari servizi.

Vediamo cosa offre TIM Fibra di così speciale in questo mese di novembre.

Ecco perché conviene passare a TIM

Partiamo dall’offerta Premium Base, che è quella più economica in quanto costa soltanto 24,90 euro al mese. Nel pacchetto è previsto Internet illimitato fino a 1 Gbps e l’attivazione della linea.

Il modem è escluso ed ogni telefonata in uscita costa 19 centesimi al minuto, a cui va aggiunto lo scatto alla risposta, anch’esso di 19 centesimi.

Coloro che sono già clienti di TIM mobile e attiveranno questa offerta avranno il modem e le chiamate illimitate.

Altro profilo tariffario interessante è TIM WiFi Power Smart al costo di 29,90 euro al mese. Vediamo l’offerta nei dettagli:

internet illimitato fino a 1 Gbps;

chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali;

modem Tim Hub+ con Wi-Fi 6;

protezione da virus e malware con Tim Navigazione Sicura;

polizza assicurativa gratuita per un anno Protezione Casa.

C’è anche Tim WiFi Special Young, che è espressamente pensata per gli under 30. Pagando soltanto 21,90 euro al mese in cambio si otterranno la connessione Internet fino a 2,5 Gbps, le chiamate a consumo e 6 mesi di Amazon Prime gratuito.

Infine TIM WiFi Power All Inclusive, che è attivabile online entrando qui fino al 26/11/2022. Il costo mensile è di 34,90 euro, ma si otterrà veramente di tutto:

internet illimitato fino a 10 Gbps;

modem TIM 10 Gb;

navigazione sempre attiva e sicura;

Wi-Fi garantito in tutta la casa

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

assistenza immediata e dedicata

polizza assicurativa sulla casa gratis il primo anno.

Ecco perché conviene passare a TIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.