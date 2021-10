Cooler Master MM710: il mouse scelto dai professionisti in offerta

Se sei un giocatore competitivo, conosci sicuramente l’importanza di avere un buon mouse, preciso e affidabile. Per questo oggi ti riportiamo un’ottima offerta sul Cooler Master MM710, un mouse ultraleggero pensato per i giocatori che prediligono le performance prima di ogni altra cosa.

Mouse Cooler Master MM710: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti distintivi del mouse è proprio il design, che presenta una scocca a nido d’ape che ne riduce drasticamente il peso. La struttura aperta, inoltre, aiuta a ridurre la sudorazione durante le fasi di gioco più lunghe. Il risultato è un mouse tanto leggero da non sentirlo, solo 53 grammi, che consente un movimento fluido, preciso e naturale della mano. A supportare tale struttura ci pensa il cavo ultraweave, estremamente flessibile e leggero quanto resistente, da essere confortevole quasi come un mouse wireless. Ciliegina sulla torta sono i generosi piedini in PTFE a basso attrito che riducono al minimo lo sforzo da imprimere nel movimento. Molto interessante il rivestimento del PCBA che lo rende resistente ad acqua e polvere. Insomma, l’affidabilità ed il confort sono due degli aspetti che differenziano la soluzione di Cooler Master dai tradizionali mouse da gioco.

Tuttavia, ciò che davvero fa la differenza sono naturalmente le prestazioni. Per il MasterMouse 710, la società ha optato per un sensore PixArt3389 con una risoluzione massima di ben 16.000 DPI. Questa è naturalmente regolabile su 5 livelli preimpostati, personalizzabili attraverso il software. Gli interruttori utilizzati per i tasti destro e sinistro sono Omron meccanici che garantiscono oltre 20 milioni di clic. La dotazione prevede 6 tasti in totale, tutti completamente programmabili da Masterplus (il software sopracitato). Dal punto di vista delle performance, quindi, il mouse propone le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato, una garanzia per i giocatori più esigenti.

Grazie ad uno sconto del 30%, il Cooler Master MM710 nella variante bianco opaco, è acquistabile su Amazon a soli 34,99 euro.