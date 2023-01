Copenhagen Cowboy: guarda la serie in streaming

Caratterizzata da tinte piuttosto cupe e da una narrazione volutamente drammatica, Copenhagen Cowboy è la nuova serie di origine danese disponibile da oggi per lo streaming su Netflix. Tutti i sei episodi che compongono la prima stagione sono già accessibili.

La serie Copenhagen Cowboy è in streaming su Netflix.

Questa l’introduzione alla trama: Dopo essere stata venduta per una vita come portafortuna umano, una donna con misteriose capacità soprannaturali cerca di vendicarsi di chi le ha fatto del male . Di seguito è possibile vedere il trailer ufficiale, in lingua inglese, ma ricordiamo che la serie offre il doppiaggio in italiano.

Nel cast di attori troviamo Angela Bundalovic (già vista in The Rain e Limboland) nei panni della protagonista principale, Andreas Lykke Jorgensen, Jason Hendil-Forssel, Lil li Zhang, Lola Gunderlove Corfixen, Valentina Dejanovic, Maria Erwolter, Thomas Algren, Zlatko Buric, Dragana Milutinovic e Ramadan Huseini. La classificazione per età ne consiglia la visione dai 16 anni in su. È stata presentata all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Una curiosità: l’organizzazione PETA ha accusato i produttori di aver ucciso alcuni animali appositamente per le riprese. Le proteste sollevate hanno condotto a un’indagine, svolta dalla polizia danese, arrivando a confermare quanto accaduto. Al cEO della piattaforma, Reed Hasting, è stata recapitata una lettera con la richiesta di escludere le scende in questione dagli episodi.

Attivando un abbonamento Netflix con GamsGo si ha la possibilità di risparmiare fino a oltre la metà rispetto al prezzo di listino. La stessa opportunità è offerta per altre piattaforme di streaming come Disney+ e Paramount+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.