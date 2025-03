Copertura WiFi PERFETTA con il ripetitore TP-Link in offerta a 16 euro

Se hai una casa molto grande o non riesci comunque ad avere una copertura efficace del WiFi in alcune zone, approfitta dello sconto Amazon attivo sul ripetitore WiFi TP-Link TL-WA850RE, disponibile in offerta a 16 euro. In questo modo potrai ricevere facilmente e con una piccola spesa ogni problema di copertura wireless.

TP-Link TL-WA850RE: facile da usare per potenziare il tuo WiFi

Il ripetitore ha una velocità fino a 300 Mbps sulla banda da 2.4 GHz rendendosi perfetto per ogni genere di attività tu voglia fare su internet, dallo streaming al gaming fino all’utilizzo di smart TV.

L’installazione è davvero un gioco da ragazzi: basta collegarlo a una presa elettrica e premere il tasto WPS sul router e sul ripetitore per iniziare subito a navigare senza interruzioni. Con l’apposito LED intelligente troverai la posizione perfetta per ottenere la massima copertura, mentre la porta LAN è pensata per collegare via cavo i dispositivi che pretendono di più, come smart TV, console o decoder.

Dotato di modalità notturna per spegnere le luci LED in modo che non diano fastidio durante la notte, è comunque un oggetto compatto, discreto e soprattutto compatibile con qualsiasi router WiFi. Con l’offerta Amazon te lo porti a casa a soli 16 euro.